അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക, പുതിയ സിനിമയ്ക്കായി കൈ കോർക്കാൻ ഇന്ദ്രജിത്തും ലിജോ ജോസും

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 18 ഡിസംബര് 2025 (12:07 IST)
മലയാള സിനിമയില് വ്യത്യസ്തമായ കഥപറച്ചിലും ശക്തമായ കഥാപാത്രാവിഷ്കാരവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ സംവിധായകനാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി. ചെയ്ത എല്ലാ സിനിമകളും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരനുമൊപ്പം ലിജോ ചെയ്ത സിനിമകള് മലയാളികള്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ ആരാധകര് ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി. പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലിജോ ജോസ് തന്നെയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ''എന്റെ അടുത്ത സിനിമയില് ഒരു സര്പ്രൈസിനായി കൈകോര്ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരന് ജന്മദിനാശംസകള്'' എന്ന വാക്കുകളോടെ ലിജോ നല്കിയ കുറിപ്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വന് ചര്ച്ചയായി മാറി.
സിനിമയുടെ പേര്, വിഷയം, മറ്റ് താരങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള് ഇപ്പോള് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ലിജോ-ഇന്ദ്രജിത് കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം മാത്രം ആരാധകര്ക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് നല്കുന്നത്. ഡബിള് ബാരല് എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇന്ദ്രജിത്തും ലിജോയും അവസാനമായി ഒന്നിച്ചത്.
അതിന് മുന്പ് നായകന്, സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, ആമേന് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും ഈ ജോഡി ഒന്നിച്ചിരുന്നു.
മലൈക്കോട്ടെ വാലിബനാണ് ലിജോയുടെ അവസാനമായി പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ.അതേസമയം, ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ അവസാനം തിയേറ്ററിലെത്തിയ ചിത്രം ധീരം എന്ന സിനിമയാണ്.