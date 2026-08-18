  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Actress Anumol Marriage
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (16:36 IST)

ബിഗ് ബോസ് താരവും നടിയുമായ അനുമോൾ വിവാഹിതയായി

ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം

Anumol Marriage
Written By: WEBDUNIA
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (16:58 IST)
google-news
സീരിയൽ നടിയും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ സെവൻ ജേതാവുമായ അനുമോൾ വിവാഹിതയായി. ഭുവനേശ് ആണ് വരൻ. വിവാഹ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും അനുമോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. 
ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ അനുമോൾ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൂടെയാണ് മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയാകുന്നത്. പിന്നീട് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ജേതാവായതും ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി.
അടുത്ത ലേഖനം
'സഞ്ജു രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ എത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ'; കാർ ഡ്രൈവറെ കണ്ട് ഞെട്ടി ലാൽ (വീഡിയോ)

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

'ഞങ്ങള്‍ക്കും തിരക്കുകളുണ്ട്': മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വൈകി എത്തിയതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

'ഞങ്ങള്‍ക്കും തിരക്കുകളുണ്ട്': മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വൈകി എത്തിയതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍മന്ത്രി എത്തുന്നതുവരെ പ്രസംഗം നടത്താതെ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ വേദിയില്‍ കാത്തിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ അതൃപ്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

'തൂക്കിക്കൊല്ലലിനു പകരം വേദന കുറഞ്ഞ രീതികള്‍ നടപ്പാക്കില്ല'; വധശിക്ഷാ രീതി സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

'തൂക്കിക്കൊല്ലലിനു പകരം വേദന കുറഞ്ഞ രീതികള്‍ നടപ്പാക്കില്ല'; വധശിക്ഷാ രീതി സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിവിഷയത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വധശിക്ഷ തൂക്കിക്കൊല്ലല്‍ വഴിയുള്ള രീതിയില്‍ തന്നെ തുടരുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി തള്ളിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു; ഇടപെടാതെ സർക്കാർ

സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു; ഇടപെടാതെ സർക്കാർകേരളത്തിൽ തെരുവുനായ ആക്രമണം വർധിക്കുമ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാതെ സർക്കാർ. കുട്ടികളും വയോജനങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവുമധികം ആക്രമണത്തിനു ഇരയാകുന്നത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് തെരുവുനായ ആക്രമണം ഏൽക്കുന്നതും നിത്യസംഭവമായി.

യാത്രാസൗകര്യമില്ലാതെ വൈഷ്‌ണോ ദേവിയിലേക്ക് 15 കിലോമീറ്റര്‍ നടക്കേണ്ടിവന്നു; സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവ്

യാത്രാസൗകര്യമില്ലാതെ വൈഷ്‌ണോ ദേവിയിലേക്ക് 15 കിലോമീറ്റര്‍ നടക്കേണ്ടിവന്നു; സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവ്ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ വൈഷ്‌ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെത്താന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അധിക ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടിവരികയും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റര്‍ നടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തുവെന്ന് ആ സംഘം അവകാശപ്പെട്ടു.