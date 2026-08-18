ബിഗ് ബോസ് താരവും നടിയുമായ അനുമോൾ വിവാഹിതയായി
ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം
സീരിയൽ നടിയും ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ സെവൻ ജേതാവുമായ അനുമോൾ വിവാഹിതയായി. ഭുവനേശ് ആണ് വരൻ. വിവാഹ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും അനുമോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.
ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയായ അനുമോൾ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൂടെയാണ് മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയാകുന്നത്. പിന്നീട് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ജേതാവായതും ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി.