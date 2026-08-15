രേഖയ്ക്കന്ന് 15 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം, സമ്മതമില്ലാതെ ചിത്രീകരിച്ച ആ ചുംബന രംഗം തെറ്റ്, അച്ഛൻ ബിശ്വജീത്തിനെതിരെ പല്ലവി ചാറ്റർജി
രേഖയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് യാസര് ഉസ്മാന് എഴുതിയ 'Rekha: The Untold Story' എന്ന ജീവചരിത്ര പുസ്തകത്തില് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്തെ നിത്യഹരിത വിസ്മയമായ രേഖയുടെ കൗമാരകാലത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവെച്ച ഒന്നായിരുന്നു 1969-ല് ചിത്രീകരിച്ച 'അഞ്ജാന സഫര്' എന്ന സിനിമയിലെ ചുംബനരംഗം. അന്ന് വെറും 15 വയസ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന രേഖയില് നിന്ന് മുന്കൂട്ടി സമ്മതം വാങ്ങാതെയായിരുന്നു ആ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഈ രംഗത്തെപറ്റി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടന് ബിശ്വജീത്തിന്റെ മകളും നടിയുമായ പല്ലവി ചാറ്റര്ജി. അന്ന് തന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ പ്രവര്ത്തി തികച്ചും തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും അത്തരമൊരു രംഗം ചെയ്യുമ്പോള് രേഖയില് നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും പല്ലവി പറഞ്ഞു.മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് വിക്കി ലാല്വാനിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പല്ലവി ചാറ്റര്ജി പഴയ വിവാദരംഗത്തെ പറ്റി മനസ്സ് തുറന്നത്.
ഏതൊരു കൊച്ചുപെണ്കുട്ടിക്കും താങ്ങാന് കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള മാനസികാഘാതമാകും അന്ന് രേഖ അനുവദിച്ചത്. ഒന്നെങ്കില് രേഖയ്ക്ക് പ്രായപൂര്ത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് കാണിച്ച് എന്റെ അച്ഛന് അതില് നിന്നും പിന്മാറണമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കില് അവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു. പല്ലവി പറഞ്ഞു. രേഖയുടെ കുടുംബവുമായി വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു തന്റെ കുടുംബത്തിനെന്നും കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ കണ്ട ഒരാളില് നിന്നുണ്ടായ അനുഭവം രേഖയ്ക്ക് വലിയ ആഘാതമായി മാറിയിരിക്കാമെന്നും പല്ലവി പറയുന്നു.
രേഖയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് യാസര് ഉസ്മാന് എഴുതിയ 'Rekha: The Untold Story' എന്ന ജീവചരിത്ര പുസ്തകത്തില് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ റൊമാന്റിക് രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെ സംവിധായകന് രാജാ നവാഥെ 'ആക്ഷന്' പറഞ്ഞയുടന് ബിശ്വജീത്ത് രേഖയെ കൈകളില് കോരിയെടുത്ത് ചുംബിക്കാന് തുടങ്ങിയെന്നാണ് അതില് പറയുന്നത്. തിരക്കഥയില് ഇല്ലാത്ത ഈ രംഗം കണ്ട് രേഖ സ്തബ്ധയായിപ്പോയെന്നും പുസ്തകത്തില് പറയുന്നു. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് നേരമാണ് ഈ ചുംബനരംഗം നീണ്ടത്. സംവിധായകന് കട്ട് പറയുകയോ ബിശ്വജീത്ത് രേഖയെ വിടുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും പുസ്തകത്തില് പറയുന്നു.സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ക്രൂ അംഗങ്ങള് കൈയടിക്കുകയും ചൂളമടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്, എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കണ്ണുകള് ഇറുക്കിയടച്ച് രേഖ സെറ്റില് വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു. രേഖയുടെ മുഖത്തെ യഥാര്ത്ഥ 'അമ്പരപ്പും ഞെട്ടലും' ക്യാമറയില് പകര്ത്താന് സംവിധായകന് തന്നെയാണ് തന്നോട് ഈ രീതിയില് ചെയ്യാന് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് പിന്നീട് ബിശ്വജീത്ത് നല്കിയ വിശദീകരണം.
അതേസമയം തന്റെ പിതാവ് സ്ത്രീകളോട് എപ്പോഴും കടുത്ത ബഹുമാനം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പല്ലവി പറയുന്നു.കരിയറില് നിരവധി നായികമാര്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരിടത്തുനിന്നും ഇത്തരം പരാതികള് വന്നിട്ടില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് നടീനടന്മാരില് നിന്നും സ്വാഭാവികമായ ഭാവങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിനായി സംവിധായകര് ഒരു നടനോട് മാത്രം സീന് വിവരിക്കുകയും മറ്റേ ആളെ ഇരുട്ടില് നിര്ത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പല്ലവി പറയുന്നു.സംവിധായകന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് നടക്കില്ല എന്നതിനാല് പിതാവ് മാത്രമല്ല ഇതില് കുറ്റക്കാരനെന്നും പല്ലവി പറയുന്നു.
ഈ വലിയ വിവാദത്തിന് ശേഷവും 'കഹ്തേ ഹേ മുജ്കോ രാജ' എന്ന ചിത്രത്തില് രേഖ വീണ്ടും ബിശ്വജീത്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചിരുന്നുവെന്ന കാര്യവും പല്ലവി ചാറ്റര്ജി അഭിമുഖത്തില് ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും, കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തില് ഒരു കൗമാരക്കാരിയായ പെണ്കുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നേനെ എന്നാണ് പല്ലവി വ്യക്തമാക്കിയത്.