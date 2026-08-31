ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന
കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചാവിഷയമാണ്.
മലയാളികള്ക്ക് സുപരിചിതയായ നടിയാണ് അഹാന കൃഷ്ണ. നടന് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ മകളെന്ന നിലയിലും വ്ലോഗറും നടിയെന്ന നിലയിലും കുടുംബപ്രേക്ഷകര്ക്കെല്ലാം താരം പ്രിയങ്കരിയാണ്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ അഹാന പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളും വീഡിയോകളും പലപ്പോഴും വൈറലാകാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചാവിഷയമാണ്.
ഛായാഗ്രാഹകന് നിമിഷ് രവിയുമായി താരം പ്രണയത്തിലാണെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്നത്. തങ്ങള് നല്ല സുഹൃത്തുക്കള് മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു പലപ്പോഴായി ലഭിച്ച മറുപടിയെങ്കിലും കാര്യങ്ങള് വിവാഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായ സൂചനകള് അഹാനയുടെ അച്ഛനായ കൃഷ്ണകുമാര് നേരത്തെ തന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അഹാനയുടെ പുതിയ സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ അഹാനയുടെ വിവാഹം പിന്നെയും ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
എന്റെ തങ്കമാന പയ്യനെപറ്റി ചിന്തിച്ചുനില്ക്കുന്നു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു അഹാന ചിത്രങ്ങള് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിന് കീഴില് പൂമ്പാറ്റ ഇമോജിയുമായി നിമിഷും കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു.ഇതിന് കീഴില് സെപ്റ്റംബര് 13ന് തങ്കമാന പയ്യനുമായി വിവാഹം എന്ന കമന്റ് അതിവേഗം ചര്ച്ചയാവുകയായിരുന്നു. ഈ കമന്റ് പിന്നീട് അഹാന ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അതില് കാര്യമുണ്ടായില്ല. ഇതുവരെയും അഹാനയോ നിമിഷോ തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ പറ്റി പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും താരങ്ങള് ഉടന് തന്നെ വിവാഹിതരാകുമെന്നാണ് പല കമന്റുകളിലും ആരാധകര് പ്രതികരിക്കുന്നത്.