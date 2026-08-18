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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (12:04 IST)

മോഹൻലാലും അനൂപ് സത്യനും ഒന്നിക്കുന്നു

നവംബറിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത്

Mohanlal (Drishyam 3)
Written By: WEBDUNIA
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (12:09 IST)
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അനൂപ് സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ നായകൻ. ആശിർവാദ് സിനിമാസുമായി സഹകരിച്ച് ബിനു ജോർജ് അലക്‌സാണ്ടർ ആണ് നിർമാണം. 
 
നവംബറിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഫാമിലി ഴോണറിലുള്ള ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അനൂപ് സത്യനുമായി കൈക്കോർക്കുന്നുവെന്നും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. 
 
ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലും മോഹൻലാൽ നായകനാകും. ആദ്യമായാണ് ജൂഡും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അനൂപ് സത്യൻ ചിത്രം ആരംഭിക്കുകയെന്നാണ് വിവരം. 
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