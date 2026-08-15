ഓണം ബോക്സോഫീസിൽ നിവിൻ പോളി - പൃഥ്വിരാജ് ക്ലാഷ്, 3 തവണ മുൻപ് മത്സരിച്ചപ്പോഴും വിജയിച്ചത് നിവിൻ
ഇത്തവണ ഓണസമയത്ത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഖലീഫ നിവിന് പോളി നായകനാവുന്ന ബത്ലേഹം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്നീ സിനിമകളാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓണക്കാലമെന്നാല് മലയാളികള്ക്ക് അത് ഓണസദ്യയുടെയും പൂക്കളത്തിന്റെയും മാത്രമുള്ള സമയമല്ല. കുടുംബങ്ങള് ഒന്നിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാല് തന്നെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം പുതിയ സിനിമകള് കൂടി കാണുന്ന സമയമാണ്. അതിനാല് തന്നെ എല്ലാ ഓണക്കാലത്തും വലിയ സിനിമകള് റിലീസിനെത്തുക പതിവാണ്. ഇത്തവണ ഓണസമയത്ത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഖലീഫ നിവിന് പോളി നായകനാവുന്ന ബത്ലേഹം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്നീ സിനിമകളാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള് വിജയം ആര്ക്കാകുമെന്ന ആകാംക്ഷ സിനിമാ പ്രേമികള്ക്കുണ്ട്.
ഇത് നാലാം തവണയാണ് പൃഥ്വിരാജ്- നിവിന്പോളി സിനിമകള് മുഖാമുഖം വരുന്നത്. മുന്പ് 3 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും ബോക്സോഫീസില് വിജയിച്ചത് നിവിന്പോളി സിനിമകളായിരുന്നു. 2014ല് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലണ്ടന് ബ്രിഡ്ജും നിവിന് പോളി സിനിമയായ 1983 എന്നിവയായിരുന്നു ബോക്സോഫീസില് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. എന്നാല് 1983നായിരുന്നു ബോക്സോഫീസ് വിജയം. നിവിന് പോളിയെ തേടി മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ഈ സിനിമയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
രണ്ടാം തവണ 2017ല് പൃഥ്വിരാജ് സിനിമയായ ആദം ജോണും നിവിന് പോളി സിനിമയായ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില് ഒരു ഇടവേളയുമായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ശാന്തികൃഷ്ണ, ലാല്, അഹാന കൃഷ്ണ, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയ താരനിര അണിനിരന്ന നിവിന് പോളിയുടെ കുടുംബചിത്രമാണ് ആ ഏറ്റുമുട്ടലിലും വിജയിച്ചത്.
2019ലായിരുന്നു മൂന്നാം തവണ ബോക്സോഫീസില് നിവിനും പൃഥ്വി രാജും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന് സംവിധാനം ചെയ്ത ലവ് ആക്ഷന് ഡ്രാമയുമായി നിവിന് പോളി എത്തിയപ്പോള് കലാഭവന് ഷാജോണ് സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രദേഴ്സ് ഡേയുമാണ് പൃഥ്വി എത്തിയത്.എന്നാല് ഇത്തവണയും ബോക്സോഫീസിലെ വിജയം നിവിന് പോളിക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു. എന്നാല് 2019ലെ ഈ വിജയത്തിന് ശേഷം കരിയറില് വലിയൊരു താഴ്ചയിലേക്കാണ് പിന്നീട് നിവിന് പോളി വീണത്. എന്നാല് 2025ല് സര്വം മായയിലൂടെ നിവിന് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ഇത്തവണ ഓണപ്പോരില് ഇരുതാരങ്ങളും തങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് സോണിലുള്ള സിനിമകളുമായാണ് എത്തുന്നത്. ഗ്യാങ്സ്റ്റര് ആക്ഷന് സിനിമയില് പൃഥ്വി സ്റ്റൈലിഷ് നായകനായി എത്തുമ്പോള് ലൈറ്റ് ഹാര്ട്ടഡ് സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഗിരീഷ് എഡിയുടെ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നിവിന് എത്തുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ ബോക്സോഫീസില് ശക്തമായ മത്സരമാണ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.