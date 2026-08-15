  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Prithviraj and nivin pauly to have thier fourth face off this onam
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (14:42 IST)

ഓണം ബോക്സോഫീസിൽ നിവിൻ പോളി - പൃഥ്വിരാജ് ക്ലാഷ്, 3 തവണ മുൻപ് മത്സരിച്ചപ്പോഴും വിജയിച്ചത് നിവിൻ

ഇത്തവണ ഓണസമയത്ത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഖലീഫ നിവിന്‍ പോളി നായകനാവുന്ന ബത്‌ലേഹം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്നീ സിനിമകളാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

Prithviraj, Nivin Pauly, Onam clash, Onam Boxoffice, Mollywood, Prithviraj vs Nivinpauly
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (16:44 IST)
google-news
ഓണക്കാലമെന്നാല്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് അത് ഓണസദ്യയുടെയും പൂക്കളത്തിന്റെയും മാത്രമുള്ള സമയമല്ല. കുടുംബങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാല്‍ തന്നെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം പുതിയ സിനിമകള്‍ കൂടി കാണുന്ന സമയമാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ എല്ലാ ഓണക്കാലത്തും വലിയ സിനിമകള്‍ റിലീസിനെത്തുക പതിവാണ്. ഇത്തവണ ഓണസമയത്ത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഖലീഫ നിവിന്‍ പോളി നായകനാവുന്ന ബത്‌ലേഹം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്നീ സിനിമകളാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ വിജയം ആര്‍ക്കാകുമെന്ന ആകാംക്ഷ സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്കുണ്ട്.
 
ഇത് നാലാം തവണയാണ് പൃഥ്വിരാജ്- നിവിന്‍പോളി സിനിമകള്‍ മുഖാമുഖം വരുന്നത്. മുന്‍പ് 3 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും ബോക്‌സോഫീസില്‍ വിജയിച്ചത് നിവിന്‍പോളി സിനിമകളായിരുന്നു. 2014ല്‍ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലണ്ടന്‍ ബ്രിഡ്ജും  നിവിന്‍ പോളി സിനിമയായ 1983 എന്നിവയായിരുന്നു ബോക്‌സോഫീസില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. എന്നാല്‍ 1983നായിരുന്നു ബോക്‌സോഫീസ് വിജയം. നിവിന്‍ പോളിയെ തേടി മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും ഈ സിനിമയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
 
രണ്ടാം തവണ 2017ല്‍ പൃഥ്വിരാജ് സിനിമയായ ആദം ജോണും നിവിന്‍ പോളി സിനിമയായ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില്‍ ഒരു ഇടവേളയുമായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ശാന്തികൃഷ്ണ, ലാല്‍, അഹാന കൃഷ്ണ, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയ താരനിര അണിനിരന്ന നിവിന്‍ പോളിയുടെ കുടുംബചിത്രമാണ് ആ ഏറ്റുമുട്ടലിലും വിജയിച്ചത്. 
 
2019ലായിരുന്നു മൂന്നാം തവണ ബോക്‌സോഫീസില്‍ നിവിനും പൃഥ്വി രാജും ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ലവ് ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമയുമായി നിവിന്‍ പോളി എത്തിയപ്പോള്‍ കലാഭവന്‍ ഷാജോണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രദേഴ്‌സ് ഡേയുമാണ് പൃഥ്വി എത്തിയത്.എന്നാല്‍ ഇത്തവണയും ബോക്‌സോഫീസിലെ വിജയം നിവിന്‍ പോളിക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2019ലെ ഈ വിജയത്തിന് ശേഷം കരിയറില്‍ വലിയൊരു താഴ്ചയിലേക്കാണ് പിന്നീട് നിവിന്‍ പോളി വീണത്. എന്നാല്‍ 2025ല്‍ സര്‍വം മായയിലൂടെ നിവിന്‍ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.
 
 ഇത്തവണ ഓണപ്പോരില്‍ ഇരുതാരങ്ങളും തങ്ങളുടെ സ്‌ട്രോങ് സോണിലുള്ള സിനിമകളുമായാണ് എത്തുന്നത്. ഗ്യാങ്സ്റ്റര്‍ ആക്ഷന്‍ സിനിമയില്‍ പൃഥ്വി സ്‌റ്റൈലിഷ് നായകനായി എത്തുമ്പോള്‍ ലൈറ്റ് ഹാര്‍ട്ടഡ് സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഗിരീഷ് എഡിയുടെ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നിവിന്‍ എത്തുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ ബോക്‌സോഫീസില്‍ ശക്തമായ മത്സരമാണ് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സിനിമയിലെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ദുൽഖർ, ഡൗൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മെസേജ് അയക്കും : അനുപമ

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ബസ്സില്‍ ഗൂഗിള്‍ പേ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് കണ്ടക്ടറെ ആക്രമിച്ചു

ബസ്സില്‍ ഗൂഗിള്‍ പേ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് കണ്ടക്ടറെ ആക്രമിച്ചുകണ്ണൂരിലെ കൂത്തുപറമ്പ്-പാനൂര്‍ റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ബസിലെ കണ്ടക്ടറാണ് രാഘവന്‍. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പൂക്കോടില്‍ നിന്ന് ബസില്‍ കയറിയ രമേശിന്റെ കൈവശം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാന്‍ പണമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

കേരളത്തിലെ എംഡിഎംഎ കേസ് അന്വേഷണം നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍; അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റി

കേരളത്തിലെ എംഡിഎംഎ കേസ് അന്വേഷണം നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍; അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റിഅന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്ന വടകര സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എ.വി. ദിനേശിനെയാണ് കണ്ണൂര്‍ സര്‍ക്കിളിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയത്. പതിവ് ഭരണപരമായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സ്ഥലംമാറ്റമെന്നും നിലവിലുള്ള കേസുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

22.68 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി ക്ലെയിം: മെസ്സിയുടെയും അര്‍ജന്റീന ടീമിന്റെയും കേരള സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ എസ്‌ഐടി അന്വേഷണം

22.68 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി ക്ലെയിം: മെസ്സിയുടെയും അര്‍ജന്റീന ടീമിന്റെയും കേരള സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ എസ്‌ഐടി അന്വേഷണംകായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്‍. പ്രശാന്ത് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ജിഎസ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ സി. ബ്രിജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്.

കേരളത്തില്‍ ഗര്‍ഭിണികളായ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സല്‍വാര്‍ കമീസും സാന്‍ഡലുകളും ധരിക്കാന്‍ അനുമതി

കേരളത്തില്‍ ഗര്‍ഭിണികളായ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സല്‍വാര്‍ കമീസും സാന്‍ഡലുകളും ധരിക്കാന്‍ അനുമതിഗര്‍ഭകാലത്ത് സാധാരണ ട്രൗസറും ഷര്‍ട്ടും ധരിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കേരള പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഐജി ഹര്‍ഷിത അട്ടലൂരിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഹിസ്ബുള്ള സ്വന്തം സിവിലിയന്മാരെ മനുഷ്യകവചമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: ലെബനനില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ നെതന്യാഹു

ഹിസ്ബുള്ള സ്വന്തം സിവിലിയന്മാരെ മനുഷ്യകവചമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു: ലെബനനില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ നെതന്യാഹു'ഹിസ്ബുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ നമ്മുടെ മൂന്ന് സൈനികര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ഹിസ്ബുള്ള ഭീകര ആസ്ഥാനം ഐഡിഎഫ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത്'- പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.