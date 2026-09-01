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  4. Parvathy Thiruvothu Turns Voice Actor for the First Time to Dub Kareena Kapoor in 'Daayra'
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (17:21 IST)

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്

മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നടിയായ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കരിയറിലാദ്യമായി മറ്റൊരു മുന്‍നിര നടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കുന്നു.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (17:23 IST)
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മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നടിയായ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കരിയറിലാദ്യമായി മറ്റൊരു മുന്‍നിര നടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കുന്നു. മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം 'ദായ്‌റ'യുടെ  മലയാളം പതിപ്പില്‍ കരീന കപൂര്‍ ഖാന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അജൂനി കോഹ്ലി എന്ന കഥാപാത്രത്തിനാണ് പാര്‍വതി ശബ്ദം നല്‍കുന്നത്.
 
ഏറെക്കാലമായി ഡബ്ബിങ്ങിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും താന്‍ ആദ്യമായി ശബ്ദം നല്‍കുക ഏതെങ്കിലും ആനിമേഷന്‍ സിനിമയിലാകുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്നും എന്നാല്‍ കരീന കപൂര്‍ ഖാന്‍ അവതരിപ്പിച്ച ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നല്‍കികൊണ്ട് പുതിയ യാത്ര തുടക്കമിടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞു. തന്നെ വിശ്വസിച്ച് അവസരം നല്‍കിയതില്‍ സംവിധായക മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാറിനോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും ഇതിനെ ഒരു ബഹുമതിയായാണ് കാണുന്നതെന്നും പാര്‍വതി പറഞ്ഞു.
 
കരീന കപൂറും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ദായ്‌റ യഥാര്‍ത്ഥ സംഭവങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ത്രില്ലറാണ്. സെപ്റ്റംബര്‍ 18നാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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