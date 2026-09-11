കേരള സര്ക്കാര് കൃത്രിമ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുന്നു: എംഎം മണി
കോഴിക്കോട്: പുതിയ വൈദ്യുതി വാങ്ങല് കരാറുകള്ക്ക് വഴിയൊരുക്കാനും അതുവഴി കമ്മീഷന് നേടാനുമായി കേരള സര്ക്കാര് ബോധപൂര്വം വൈദ്യുതി ക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് മുന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം.എം. മണി ആരോപിച്ചു. തുടരുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും മുന്കൂട്ടി അറിയിക്കാതെയുള്ള ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗും സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയ മണി തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കാന് ആവശ്യമായ ദീര്ഘവീക്ഷണം സര്ക്കാരിനില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ഈ നേതാക്കള്ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കില് അവര് രാജിവെച്ച് ആ ചുമതല കഴിവുള്ളവരെ ഏല്പ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കുകയും എല്ലാ വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളും പൂര്ണ്ണ ശേഷിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള് പോലും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യത്തിന്റെ 40 ശതമാനം മാത്രമേ ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാന് കഴിയൂ എന്ന് മണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബാക്കി 60 ശതമാനം വൈദ്യുതിയും വിവിധ കരാറുകളിലൂടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നാണ് പരമ്പരാഗതമായി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്. മണ്സൂണ് ദുര്ബലമാകുന്നതും അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതും മുന്കൂട്ടി കണ്ട് ബദല് സംവിധാനങ്ങള് നേരത്തെ തന്നെ ഒരുക്കാന് സര്ക്കാര് തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിപണിയില് വൈദ്യുതി ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും ആവശ്യമായ അളവില് അത് വാങ്ങുന്നതില് അധികൃതര് പരാജയപ്പെട്ടു.
വൈദ്യുതി, പൊതുജനാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ നിര്ണായക മേഖലകളില് ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആസൂത്രണം ഭരണനിര്വഹണത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് മാണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനപ്രതിനിധികളുടെ മുന്ഗണന വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനല്ല, മറിച്ച് ജനക്ഷേമത്തിനാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.