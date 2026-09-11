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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (20:30 IST)

സൈനിക കേന്ദ്രത്തില്‍ മോഷണം: മുന്‍ സൈനികന്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍, കാണാതായ എകെ-47 തോക്കും മറ്റ് മോഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു

Army Mockdrill
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (23:34 IST)
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ഹൈദരാബാദ്: സെക്കന്തരാബാദ് കന്റോണ്‍മെന്റ് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയുടെ മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് വളപ്പില്‍ നിന്ന് എകെ-47 ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ തെലങ്കാന പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 30-നാണ് റെജിമെന്റില്‍ നിന്ന് ആയുധങ്ങള്‍ കാണാതായത്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള വ്യക്തി അടുത്തിടെയാണ് സേവനത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് സൈനിക ക്യാമ്പിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന സൂചനകളുണ്ട്. പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. 
 
കാണാതായ ആയുധങ്ങള്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു; ഇതില്‍ എകെ-203 റൈഫിളുകള്‍, ഒരു ഇന്‍സാസ് (INSAS - ഇന്ത്യന്‍ സ്‌മോള്‍ ആംസ് സിസ്റ്റം) റൈഫിള്‍, ആറ് പിസ്റ്റളുകള്‍, വെടിക്കോപ്പുകള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ആയുധങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ ഏകദേശം 1,800 റൗണ്ട് വെടിക്കോപ്പുകളും 21 മാഗസിനുകളും കാണാതായിരുന്നു. കാണാതായവയില്‍ ഏകദേശം 700 റൗണ്ട് വെടിക്കോപ്പുകള്‍ എകെ-203 റൈഫിളുകള്‍ക്കുള്ളവയായിരുന്നു.
 
ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് രാത്രിയിലാണ് ആയുധങ്ങള്‍ കാണാനില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അധികൃതര്‍ ബൊല്ലാരം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് എഫ്ഐആര്‍ (FIR) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ആയുധങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മോഷണത്തില്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് ആദ്യം സംശയിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ ചുമതലയ്ക്കായി കുറച്ച് കാവല്‍ക്കാര്‍ മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. സൈന്യവും മല്‍ക്കാജ്ഗിരി പോലീസും സംയുക്തമായാണ് സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
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