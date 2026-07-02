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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (12:47 IST)

'നന്ദന'ത്തിലെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇനി സ്വാതിക്ക് സ്വന്തം; അമ്പതാം വയസ്സിൽ വിവാഹിതനായി നടൻ അരവിന്ദ് ആകാശ്!

Actor Aravind Akash, Aravind Akash Marriage, Cinema News, Kollywood
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (12:47 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (12:49 IST)
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തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ സജീവമായ താരമാണെങ്കിലും മലയാളികള്‍ക്ക് നന്ദനം എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ രൂപമായി മനസില്‍ തെളിയുന്ന താരമാണ് നടനും നൃത്തസംവിധായകനുമായ അരവിന്ദ് ആകാശ് . മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള പ്രണയത്തിനൊടുവില്‍ തന്റെ അന്‍പതാം വയസ്സില്‍ വിവാഹിതനായിരിക്കുകയാണ്. കാമുകിയായ ആര്‍.എസ്. സ്വാതിയെയാണ് അരവിന്ദ് ജീവിതപങ്കാളിയാക്കിയത്.മലേഷ്യയിലെ കോലാലംപൂരില്‍ വെച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങില്‍ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്.
 
 'ചെന്നൈ 600028' എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ വെങ്കട്ട് പ്രഭുവും ആ ചിത്രത്തിലെ സഹതാരങ്ങളും വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ മലേഷ്യയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ചുള്ള വധൂവരന്മാരുടെയും സിനിമാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വിവാഹചിത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വന്‍തോതില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. സിനിമാലോകവും ആരാധകരുമെല്ലാം താരത്തിന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തമിഴില്‍ വെങ്കട്ട് പ്രഭു ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അരവിന്ദ് സജീവസാന്നിധ്യമായത്. വെങ്കട്ട് പ്രഭുവിന്റെ ചെന്നൈ 600028, ഗോവ, മങ്കാത്ത, ഗോട്ട് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെല്ലാം അരവിന്ദ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
 
അഭിനേതാവ്, കോറിയോഗ്രാഫര്‍ എന്നതിനൊപ്പം ഡാന്‍സ് റിയാലിറ്റി ഷോകളില്‍ വിധികര്‍ത്താവായും താരം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ സുപരിചിതനാണ്. അടുത്തിടെ മലയാള സിനിമയായ 'ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലനടയില്‍' എന്ന സിനിമയില്‍ വീണ്ടും ഗുരുവായൂരപ്പനായി അതിഥി വേഷത്തില്‍ അരവിന്ദ് എത്തിയിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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