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  4. Adoor Gopalakrishnan expresses displeasure over Minister P.C. Vishnunath arriving two hours late
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Updated : Tuesday, 18 August 2026 (20:06 IST)

'ഞങ്ങള്‍ക്കും തിരക്കുകളുണ്ട്': മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വൈകി എത്തിയതില്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (20:06 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ഫിലിം സൊസൈറ്റി അസോസിയേഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം വൈകി എത്തിയതില്‍ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരന്‍ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചടങ്ങ് മന്ത്രി കൃത്യസമയത്ത് എത്താതിരുന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വൈകി. മന്ത്രി എത്തുന്നതുവരെ പ്രസംഗം നടത്താതെ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ വേദിയില്‍ കാത്തിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ അതൃപ്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
മുന്‍പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുന്‍ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മന്ത്രിമാര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളില്‍ ഇനി പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന് താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി അടൂര്‍ പറഞ്ഞു. 'മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് അടിയന്തരമായ തിരക്കുകള്‍ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും തിരക്കുകളും ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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