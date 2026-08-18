മുത്തശ്ശനെ കൊല്ലാന് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നിയോഗിച്ച് 13കാരി; ലക്ഷ്യം ഐഫോണും കാമുകന് ബൈക്കും
ഹരിപ്പാട്: കരുവാട്ടയില് വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീടിനുള്ളില് പൂട്ടിയിട്ട നിലയില് കണ്ടെത്തിയ 65-കാരനായ ശിവന്കുട്ടി ചെട്ടിയാരുടെ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 13 വയസ്സുള്ള പേരക്കുട്ടിയെയും മറ്റ് മൂന്ന് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയാണെന്നും കൃത്യം നിര്വഹിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന മൂന്ന് കൗമാരക്കാരെ അവള് ഇതിനായി നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു.
തനിക്കായി ഒരു ഐഫോണും കാമുകനായി ഒരു ബൈക്കും വാങ്ങാന് ആ പെണ്കുട്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. ശിവന്കുട്ടിയുടെ വീട്ടില് നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന പണവും സ്വര്ണ്ണവും ഈ സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നോ എന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവരുന്നത്. പെണ്കുട്ടിയുടെ മൊഴിയും മറ്റ് തെളിവുകളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.