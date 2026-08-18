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  4. Pension and bonus will be distributed ahead of Onam
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (20:08 IST)

ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി പെന്‍ഷനും ബോണസും വിതരണം ചെയ്യും: മുഖ്യമന്ത്രി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (21:10 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തിനു മുന്നോടിയായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷനും ബോണസും വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. താന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ സംസ്ഥാനത്തെ 65 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ-ക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് പെന്‍ഷനുകള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതല്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി സതീശന്‍ അറിയിച്ചു.
 
സാധാരണയായി എല്ലാ മാസവും 25-ാം തീയതി മുതലാണ് തുക വിതരണം ചെയ്യാറുള്ളതെങ്കിലും ഇത്തവണ ഓണം പ്രമാണിച്ച് അത് നേരത്തെ തന്നെ നല്‍കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ-ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ക്കായി 1,105 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍, അധ്യാപകര്‍, പാര്‍ട്ട്-ടൈം/കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാര്‍, സര്‍വീസ് പെന്‍ഷന്‍കാര്‍, ആശാ-അംഗന്‍വാടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കായി വിവിധ തുകയിലുള്ള ഓണം ബോണസും അലവന്‍സുകളും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും അലവന്‍സുകള്‍ക്കും ബോണസുകള്‍ക്കുമായി 630 കോടി രൂപയും അംഗന്‍വാടി പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ 2026 ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ 34 കോടി രൂപയും മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലയളവില്‍ കുടിശ്ശികയായ പിന്നാക്ക വിഭാഗ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക വിതരണം ചെയ്യാന്‍ 310 കോടി രൂപയും സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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