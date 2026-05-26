  4. Researchers say new Wi-Fi technology could identify you without tracking your phone
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (19:51 IST)

നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ പുതിയ വൈഫൈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍

സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണോ കണക്റ്റുചെയ്ത ഉപകരണമോ കൈവശം വച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍പ്പോലും ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന അദൃശ്യ ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങളാക്കി വൈഫൈ റൂട്ടറുകളെ മാറ്റാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ തരം നിരീക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് കാള്‍സ്രൂഹെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ (കെഐടി) ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. BFId എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആക്രമണം, കണക്റ്റുചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്‌നലുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ റൂട്ടറുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് WiFi 5-ല്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സവിശേഷതയായ Beamforming Feedback Information (BFI) ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിച്ചു.
 
    എന്നാല്‍ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്‌നലുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി എന്‍ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാല്‍, പരിധിക്കുള്ളിലെ ഏത് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് WiFi ഉപകരണത്തിനും അവ നിഷ്‌ക്രിയമായി റെക്കോര്‍ഡുചെയ്യാന്‍ കഴിയും. നെറ്റ്വര്‍ക്കിന്റെ പരിധിക്കുള്ളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ 'റേഡിയോ ഇമേജുകള്‍' സൃഷ്ടിക്കാന്‍ മെഷീന്‍ ലേണിംഗ് മോഡലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സിഗ്‌നലുകള്‍ വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള WiFi സിഗ്‌നലുകളെ അവരുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഈ റേഡിയോ അധിഷ്ഠിത പാറ്റേണുകള്‍ മതിയായ വിശദമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.
 
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology....

