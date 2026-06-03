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Kerala Rain : സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം നാളെയെത്തും, ഇന്ന് കനത്ത മഴ, 4 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
നാളെ തിരുവനന്തപുരം മുതല് തൃശൂര് വരെ 8 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കനത്ത മഴ, കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് ആലപ്പുഴ,കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര് ജില്ലകളീല് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളീലെല്ലാം യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. നാളെ തിരുവനന്തപുരം മുതല് തൃശൂര് വരെ 8 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്. നാളെയോടെ കാലവര്ഷത്തിന് തുടക്കമാവുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം 2026 ജൂണ് നാലോടെ കേരളത്തില് എത്തിച്ചേരാന് സാധ്യത
അതോടൊപ്പം തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്, തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന്റെ കൂടുതല് ഭാഗങ്ങള്, ലക്ഷദ്വീപ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവടങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങള്, ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള് (തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്, വടക്കുകിഴക്കന്, മധ്യ-കിഴക്കന്, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറന്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ഭാഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ) കാലവര്ഷം വ്യാപിക്കാന് സാധ്യത
തെക്കന് കേരള തീരത്തോട് ചേര്ന്ന്, തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന് മുകളില് ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു.
വരും ദിവസങ്ങളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് ഈ ജില്ലകളില്
04/06/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്
05/06/2026: തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
06/06/2026: കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 115.6 mm മുതല് 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
യെല്ലോ അലര്ട്ട്
03/06/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
04/06/2026: പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ്
05/06/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
06/06/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്
എന്നീ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്ററില് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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Kerala Weather: 'ദേ എത്തി കാലവർഷം'; സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കും, വേണം ജാഗ്രത
Kerala Monsoon: തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ജൂൺ നാലോടെ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യത. അതോടൊപ്പം തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ, ലക്ഷദ്വീപ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവടങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ (തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ, മധ്യ-കിഴക്കൻ, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) കാലവർഷം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത.