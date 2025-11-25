സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Updated:
ചൊവ്വ, 25 നവംബര് 2025 (08:22 IST)
കന്യാകുമാരി കടലിനും സമീപത്തുമായി തുടരുന്ന ചക്രവാത ചുഴി ഇന്ന് കന്യാകുമാരി കടല്, ശ്രീലങ്ക, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവയ്ക്ക് മുകളില് ന്യൂന മര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത. തുടര്ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത.
മലാക്ക കടലിടുക്കിനും തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന
ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം മലേഷ്യക്കും മലാക്ക കടലിടുക്കിനും മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
അടുത്ത
24
മണിക്കൂറിനുള്ളില്
പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനു മുകളില്
തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായി (Depression) ശക്തിപ്പെടാന് സാധ്യത. തുടര്ന്നുള്ള
48 മണിക്കൂറിനിടെ, പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് തെക്കന്
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യത. തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലിന് മുകളില് ചക്രവാതചുഴിസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തില് അടുത്ത 5
ദിവസം നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നവംബര്
24 മുതല് 26 വരെയുള്ള തീയതികളില്
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നവംബര് 24 മുതല് 26 വരെ
ഇടി മിന്നലിനും സാധ്യത
ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.