അരുവിക്കര ഡാമില്‍ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; 1 മുതല്‍ 5 വരെയുള്ള ഷട്ടറുകള്‍ തുറക്കും, സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 15 നവംബര് 2025 (17:43 IST)
കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് അരുവിക്കര ഡാമില് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്
ഇന്ന്(15.11.2025) വൈകുന്നേരം 5.30 ന് അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ
1 മുതല് 5 വരെയുള്ള ഷട്ടറുകള് 10 സെന്റീമീറ്റര് വീതം ( മുമ്പ് തുറന്ന 50 സെന്റീമീറ്റര് ഉള്പ്പെടെ ആകെ
100 സെന്റീമീറ്റര്) തുറക്കും. ഡാമിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു.
അതേസമയംഅടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി (ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് : അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂര് മാത്രം) ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും; തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും; മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.