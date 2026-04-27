തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇന്ത്യയിലെ 10 നഗരങ്ങളില്‍ താപനില 45 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ഉയരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 27 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:05 IST)
ഇന്ത്യയുടെ പല വലിയ നഗരങ്ങളും തീവ്രമായ ഉഷ്ണതരംഗത്തില്‍ വലയുകയാണ്. വേനല്‍ക്കാലം കൊടുമുടിയിലെത്തുന്നതിന് ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും താപനില 42-45°C വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടിന് ഉടനടി ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഡല്‍ഹി-എന്‍സിആര്‍, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ 42-45°C പരിധിയിലാണ് താപനില. കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗ സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ പടിഞ്ഞാറന്‍, മധ്യ പ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത ചൂട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ജില്ലകളില്‍ താപനില 44°C കടക്കുന്നു.

മലയോര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പോലും ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ അസാധാരണമാംവിധം ഉയര്‍ന്ന താപനില 41°C ന് മുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ കൊല്ലം, പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ താപനില ഉയരും. കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 39 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെയും പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ 40 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരം എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂര്‍, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ 38 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.


