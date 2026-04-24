ഉത്തരേന്ത്യ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു : താപനില 44 ഡിഗ്രിയിലേക്ക്, ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

ന്യൂഡല്ഹി: വേനല് കടുത്തതോടെ ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം. വരും ദിവസങ്ങളില് താപനില റെക്കോര്ഡ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ന്നേക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യയിലും, മധ്യ,കിഴക്കന് ഇന്ത്യയിലും താപനില 40 മുതല് 44 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
തലസ്ഥാനമായ ഡല്ഹി ഉള്പ്പെടെയുള്ള വടക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ചൂട് അസഹനീയമായി തുടരുകയാണ്. വരും വാരങ്ങളില് അന്തരീക്ഷ താപനില 44 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ എത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാന്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഉത്തര്പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിക്കുക. സാധാരണയേക്കാള് 4 മുതല് 6 ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷണമുണ്ട്.
കടുത്ത ചൂട് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നതിനാല് പ്രതിരോധ നടപടികള് ശക്തമാക്കാന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
സൂര്യാഘാതം ഒഴിവാക്കുക: ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതല് വൈകിട്ട് 3 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളില് നേരിട്ട് വെയില് ഏല്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
ശരീരം ഹൈഡ്രേറ്റഡാക്കി വെയ്ക്കുക :
ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. നിര്ജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാന് ഒആര്എസ് (ORS), ലസ്സി, നാരങ്ങാവെള്ളം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാം.
വസ്ത്രധാരണം: കട്ടി കുറഞ്ഞതും ഇളം നിറത്തിലുള്ളതുമായ പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
കുട്ടികള്ക്കും മുതിര്ന്നവര്ക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ: പ്രായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, കുട്ടികള് എന്നിവര് ചൂടില് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം.
അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ ചൂട് വര്ദ്ധനവ് കാര്ഷിക മേഖലയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉഷ്ണതരംഗം തുടരുന്നത് ഗോതമ്പ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിളവുകളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കര്ഷകര്. കൂടാതെ, എയര് കണ്ടീഷണറുകളുടെയും കൂളറുകളുടെയും അമിത ഉപയോഗം മൂലം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയരുന്നത് വിതരണ ശൃംഖലയെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളില് ഉത്തരേന്ത്യയില് ഉടനീളം കടുത്ത വേനല് തുടരുമെന്നും മഴ ലഭിക്കാന് സാധ്യത കുറവാണെന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.