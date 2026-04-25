ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി, 60 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് രാഘവ് ചദ്ദ, ആപ്പിനെ തൂത്തുവാരിയത് ഓപ്പറേഷൻ താമര?

ന്യൂഡല്ഹി:
ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയില് (എഎപി) വന് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി. വരും ദിവസങ്ങളില് പാര്ട്ടിയുടെ നിരവധി എംഎല്എമാര് രാജിവെച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നതോടെ എഎപി കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.60 എംഎല്എമാരുടെ ഉറച്ച പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടെന്നാണ് ആം ആദ്മി വിട്ട് ബിജെപിയിലേക്ക് മാറിയ മുന് ആം ആദ്മി നേതാവായ രാഘവ് ചദ്ദ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
പഞ്ചാബില് നിയമസഭ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ വികാസങ്ങള് ആം ആദ്മിക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാഘവ് ചദ്ദയുടെ നീക്കത്തെ പറ്റി സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം പറയുന്നത്. രാഘവ് ചദ്ദയും സ്വാതി മലിവാളും ചേര്ന്നാണ് ബിജെപിയുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. അശോക് മിത്തല് പാര്ട്ടി വിടാന് കാരണം ഇ ഡി റെയ്ഡുകളാണെന്നും നേതാക്കള് പറയുന്നു.
സമീപകാല ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാലുമാറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയില് ഉണ്ടായത്. പാര്ട്ടിയുടെ 10 രാജ്യസഭാംഗങ്ങളില് 7 പേരും ഒറ്റയടിക്ക് ബിജെപിയിലേക്ക് മാറി. ദില്ലി വനിതാ കമ്മീഷന് മുന് അധ്യക്ഷ സ്വാതി മലിവാള്, രാഘവ് ചദ്ദ, സന്ദീപ് പഥക്,അശോക് മിത്തല്, വിക്രം സാഹ്നി, രജീന്ദര് ഗുപ്ത, ഹര്ഭജന് സിംഗ് എന്നിവരാണ് പാര്ട്ടി വിട്ടത്. രാജ്യസഭയിലെ എഎപി എംപിമാരില് മൂന്നില് രണ്ടും കൂടുമാറിയതോടെ അയോഗ്യത ഭീഷണി ഒഴിവാക്കി ബിജെപിയില് ലയിക്കാനാണ് രാഘവ് ചദ്ദയുടെ തീരുമാനം.