ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 7 മെയ് 2026 (17:28 IST)
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നിരവധി എല്പിജി ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് അവരുടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര് തിരികെ നല്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സന്ദേശങ്ങള് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത് 'ഒരു വീട്, ഒരു ഗ്യാസ് കണക്ഷന്' നിര്ബന്ധമാക്കുന്ന പുതിയ സര്ക്കാര് നിയമം പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകളില് ആശയക്കുഴപ്പവും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ഗ്യാസ് കമ്പനികള് എസ്എംഎസിലൂടെയും ഔദ്യോഗിക ആപ്പുകളിലൂടെയുമാണ് അലേര്ട്ടുകള് അയയ്ക്കുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പരിശോധനാ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനകം തന്നെ പിഎന്ജി (പൈപ്പ്ഡ് നാച്ചുറല് ഗ്യാസ്) കണക്ഷന് ഉള്ളവരോട് അവരുടെ എല്പിജി കണക്ഷന് വിഛേദിക്കാന് കമ്പനികള് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
ആഗോള വിതരണ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്ക്കിടയില് ഒരേ വീട്ടിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകള് തടയുന്നതിനും പാചക ഇന്ധനത്തിന്റെ ന്യായമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറയുന്നു.