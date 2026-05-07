വ്യാഴം, 7 മെയ് 2026
ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഭീകരര്‍ അറസ്റ്റില്‍; വന്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതിയിട്ടു

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 7 മെയ് 2026 (11:10 IST)
ലഖ്നൗ: ഐസിസ് ബന്ധമുള്ള പാകിസ്ഥാന്‍ ഗ്രൂപ്പിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഭീകരരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡ് (എടിഎസ്) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുശിനഗറിലെ കൃഷ്ണ മിശ്ര (20), ബരാബങ്കി സ്വദേശി ഡാനിയേല്‍ അഷ്റഫ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സ്‌ഫോടനം നടത്താന്‍ ഇരുവരും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി എ.ടി.എസ്. പറഞ്ഞു.

ഐ.എസ്.ഐ.എസുമായി ബന്ധമുള്ള ഗുണ്ടാസംഘാംഗമായ ഷഹ്സാദ് ഭട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇരുവരും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എ.ടി.എസിന് വിവരം ലഭിച്ചതാണ് നിര്‍ണായകമായത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും പണ കൈമാറ്റ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും യുവാക്കളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. നിരവധി പാകിസ്ഥാന്‍ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ നമ്പറുകളും ഡാനിയേലിന്റെ ഫോണില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഐ.എസ്.ഐ.എസ് ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും ഫോണില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി.

മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വീഡിയോകളും സ്ഥലങ്ങളും അവര്‍ അയച്ചതായി എ.ടി.എസ്. കണ്ടെത്തി. പാകിസ്ഥാന്‍ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവര്‍ ആയുധങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൃഷ്ണ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊല്ലാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നതിന്റെ തെളിവുകളും എ.ടി.എസ്. കണ്ടെത്തി. പിസ്റ്റളുകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഇവരില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു.


