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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (16:32 IST)

'ആത്മാർഥതയില്ലാത്ത സമരം'; കോൺഗ്രസിനെ തള്ളി സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യ

ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി സമരത്തോടു കോൺഗ്രസ് മുഖംതിരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു

Sonam Wangchunk Wife against Congress, CJP Protest, Delhi Protest
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (16:47 IST)
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Sonam Wangchuk's Wife

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരത്തെ തള്ളി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്‌മോ. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം ആത്മാർഥതയില്ലാത്തത് ആണെന്ന് ഗീതാഞ്ജലി പറഞ്ഞു. 
 
' പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഒട്ടും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതുജനങ്ങളെ ഇനിയൊരിക്കലും വിഡ്ഢികളാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഉണർന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയാണ്. ആത്മാർഥതയില്ലാത്തവരെ ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ പുറന്തള്ളും,' ഗീതാഞ്ജലി ആങ്‌മോ പറഞ്ഞു.
 
ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി സമരത്തോടു കോൺഗ്രസ് മുഖംതിരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സിജെപി സമരത്തിനു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സോനം വാങ്ചുക് നിരാഹാരസമരം ആരംഭിച്ചിട്ടും കോൺഗ്രസ് അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല. സമരം രാജ്യവ്യാപകമായി ചർച്ചയായതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സമരത്തിനു പിന്തുണയുമായി എത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യയുടെ വിമർശനം. 
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