സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ് തുടരുന്നു; പവന് 1,880 രൂപ കുറഞ്ഞ് 95,840 രൂപയായി, 90,000ത്തിലേക്കെത്തുമോ?
ഈ വര്ഷം ജനുവരി 29-ന് രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പവന് 1,31,160 രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇതുവരെയുള്ള സര്വകാല റെക്കോര്ഡ് നിരക്ക്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയിലെ തുടര്ച്ചയായ ഇടിവ് തുടരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച (നവംബര് 19) ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 1,880 രൂപ കുറഞ്ഞ് 95,840 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 11,980 രൂപയായും താഴ്ന്നു. ബുധനാഴ്ച പവന് 2,040 രൂപ കുറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നും വിപണിയില് വന് വിലയിടിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം പവന് 3,920 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഈ വര്ഷം ജനുവരി 29-ന് രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പവന് 1,31,160 രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇതുവരെയുള്ള സര്വകാല റെക്കോര്ഡ് നിരക്ക്. ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് കഴിഞ്ഞ പത്തുമാസത്തിനിടെ പവന് വിലയില് 35,320 രൂപയുടെ വന് ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിവാഹ സീസണ് അടുത്തിരിക്കെ സ്വര്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ തുടര്ച്ചയായ വിലക്കുറവ് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും ആഭരണപ്രേമികള്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നല്കുന്നത്.
പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി യു.എസ്. ഫെഡറല് റിസര്വ് അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്കുകള് ഉയര്ത്തുമെന്ന ശക്തമായ സൂചനകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്വര്ണത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് ഒരു ട്രോയ് ഔണ്സ് (31.1 ഗ്രാം) തനിത്തങ്കത്തിന്റെ വില 3,725 ഡോളറിലേക്ക് വീണ്ടും താഴ്ന്നു. ആഗോള വിപണിയില് സമ്മര്ദ്ദം തുടരുകയാണെങ്കില് വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വര്ണവില ഇനിയും ഇടിയാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധര് വിലയിരുത്തുന്നു.