സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ 16 സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചു, വലഞ്ഞത് സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ
ന്യൂഡല്ഹി:ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡല്ഹിയില് തുടരുന്ന സി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടര്ന്ന് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡല്ഹി മെട്രോ റെയില് കോര്പ്പറേഷന് (DMRC) 16 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള് താല്ക്കാലികമായി അടച്ചു. ഇതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാര് ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എത്താനാകാതെ വലയുകയും ഗതാഗത സംവിധാനത്തില് വ്യാപക തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്തു. രാജീവ് ചൗക്ക്, സെന്ട്രല് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, മണ്ഡി ഹൗസ്, ഐ.ടി.ഒ, ജന്പത്, ഖാന് മാര്ക്കറ്റ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളാണ് അടച്ചത്. സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങള് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് ഡി.എം.ആര്.സി അറിയിച്ചു. എന്നാല് രാജീവ് ചൗക്ക്, മണ്ഡി ഹൗസ്, സെന്ട്രല് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളില് ഇന്റര്ചേഞ്ച് സൗകര്യം തുടരുമെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
സ്റ്റേഷനുകള് അടച്ചതോടെ നിരവധി യാത്രക്കാര് കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. 'ജോലിക്ക് സമയത്ത് എത്താന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരെടുക്കും?' എന്ന ചോദ്യമാണ് പലരും ഉയര്ത്തിയത്. പകരം ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ആളുകള് ഒഴുകിയതോടെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളില് വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂപപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പാര്ലമെന്റ് പരിസരത്തും ജന്തര് മന്തറിനും ചുറ്റും സുരക്ഷ കര്ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് കേന്ദ്ര സായുധ സേനയെ വിന്യസിച്ച സാഹചര്യത്തില് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സംഘര്ഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധം പാര്ലമെന്റിന്റെ മണ്സൂണ് സമ്മേളനത്തെയും രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചകളെയും നേരിട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിനിടെ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള് അടച്ചതിനെതിരെ ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി ദേശീയ കണ്വീനര് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള് വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു. സ്റ്റേഷനുകള് അടച്ചാലും പ്രതിഷേധത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കള് മറ്റ് മാര്ഗങ്ങള് കണ്ടെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. മറുവശത്ത്, സി.ജെ.പി നേതൃത്വം കേന്ദ്രസര്ക്കാരുമായി നടത്തുന്ന ചര്ച്ചകള്ക്ക് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന നിലപാടും ആവര്ത്തിച്ചു. പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കൂടുതല് സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സ്ഥിതിഗതികള് നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.