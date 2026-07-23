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  4. CJP intensifies protest clashes erupt near protest site at night
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (10:06 IST)

പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കി സിജെപി, രാത്രിയിൽ സമരവേദിക്ക് സമീപം സംഘർഷം, ലാത്തി ചാർജ്, കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു

യുവാക്കള്‍ക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയിലും ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനം.

cjp protest jantar mantar
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (09:54 IST)
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നീറ്റ് അടക്കമുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരം തുടരുന്നു. ക്രമക്കേടുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കണമെന്നതാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ കൂടുതല്‍ കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി.
 
സമരക്കാരുമായി വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയ്ക്കായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നഡ്ഡയുടെ വസതിയിലെത്താനുള്ള നിര്‍ദേശം പക്ഷേ സിജെപി നേതാക്കള്‍ തള്ളികളഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ജന്തര്‍മന്തറിലെ സിജെപി സമരവേദിക്ക് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രിയിലും സംഘര്‍ഷമുണ്ടായി. സന്‍സദ് മാര്‍ഗിലാണ് സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്തത്. പ്രവര്‍ത്തകരും പോലീസും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ലാത്തി വീശിയ പോലീസ്, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരെ കണ്ണീര്‍വാതകം പ്രയോഗിച്ചു. സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 5 പോലീസുകാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
 
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല്‍ ചില മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള്‍ അടച്ച നിലയിലാണ്. ഡല്‍ഹിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുമ്പോഴും സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കളാണ് സമരവേദിയിലേക്ക് എത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.  യുവാക്കള്‍ക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയിലും ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനം. പാര്‍ലമെന്റിനുള്ളിലും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധിക്കും. ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയില്‍ വിഷയം ഉയര്‍ത്തികാണിക്കും.ALSO READ: ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് വാങ്ചുക്, നിർദേശം തള്ളി സിജെപി, ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കട്ടെ, രാജി തന്നെ വേണം
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കി സിജെപി, രാത്രിയിൽ സമരവേദിക്ക് സമീപം സംഘർഷം, ലാത്തി ചാർജ്, കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു

പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കി സിജെപി, രാത്രിയിൽ സമരവേദിക്ക് സമീപം സംഘർഷം, ലാത്തി ചാർജ്, കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചുനീറ്റ് അടക്കമുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരം തുടരുന്നു. ക്രമക്കേടുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കണമെന്നതാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.