ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് വാങ്ചുക്, നിർദേശം തള്ളി സിജെപി, ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കട്ടെ, രാജി തന്നെ വേണം
മന്ത്രിയടക്കമുള്ളവരുടെ രാജിയടക്കം തങ്ങളുന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങള് സര്ക്കാര് അംഗീകരിക്കും വരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് സിജെപി ആവര്ത്തിച്ചു.
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയില് പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള സമരം താത്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ച് സര്ക്കാരുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് നിരാഹാരം നടത്തുന്ന സോനം വാങ്ചുക്. ജന്തര്മന്തറില് സിജെപി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനൊപ്പം ചേര്ന്ന് 25 ദിവസമായി നിരാഹാരത്തിലാണ് വാങ്ങ്ചുക്. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പേരില് കേസോ മറ്റ് നടപടികളോ എടുക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചാല് താന് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് സോനം വാങ്ങ്ചുക്കിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.
എന്നാല് ഈ ആവശ്യത്തിനോട് അനുകൂലമായ പ്രതികരണമല്ല സിജെപിയില് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയടക്കമുള്ളവരുടെ രാജിയടക്കം തങ്ങളുന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങള് സര്ക്കാര് അംഗീകരിക്കും വരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് സിജെപി ആവര്ത്തിച്ചു. സമരക്കാരുടെ മുകളില് കേസോ മറ്റ് നടപടികളോ എടുക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചാല് സമരം താത്കാലികമായി നിര്ത്തി സര്ക്കാരുമായി ചര്ച്ച ചെയ്യാന് അഭ്യര്ഥിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജെ പി നഡ്ഡയ്ക്കും ജിതേന്ദ്രസിങ്ങിനുമയച്ച കത്താണ് സോനം വാങ്ങ്ചുക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പുറത്തുവിട്ടത്.
അതേസമയം വാങ്ങ്ചുക്കിന്റെ നിരാഹാരസമരവും വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് അതിക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നതുമൊന്നും പാഴാകാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകന് അഭിജീത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു. വാങ്ങ്ചുക്കിന്റെ കത്തുകിട്ടിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ജെപി നഡ്ഡ ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കൂടുതല് വിശദീകരണങ്ങള്ക്ക് മന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ല. നാല് ആവശ്യങ്ങളാണ് സിജെപി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.ALSO READ: നീറ്റ് വിവാദം: കേരളത്തില് നാളെ കെഎസ്യു വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്; വെള്ളിയാഴ്ച അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില് ക്ലാസ് ബഹിഷ്കരണത്തിന് എസ്എഫ്ഐ ആഹ്വാനം
ജീവനൊടുക്കിയ നീറ്റ് വിദ്യാര്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം അനുവദിക്കണമെന്നും വിദ്യഭാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന രാജിവെയ്ക്കണമെന്നുമാണ് 2 പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്. സോനം വാങ്ങ്ചുക്കിനെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് സര്ക്കാരുമായുള്ള ആദ്യ ചര്ച്ചയില് ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ ആവശ്യം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. പകരം സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്ക്ക് നേരെ നിയമനടപടി പാടില്ലെന്നും അതിക്രമം കാണിച്ച പോലീസുകാര്ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചര്ച്ചയ്ക്കായി മന്ത്രി നഡ്ഡയുടെ വസതിയില് വിളിച്ചുവരുത്തിയ സമയത്താണ് സമരക്കാരെ പോലീസ് ആക്രമിച്ചത്. അതിനാല് തന്നെ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ജന്തര് മന്തര് വിട്ട് പോകില്ലെന്ന് സിജെപി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാര് ചര്ച്ചയ്ക്കായി ജന്തര് മന്തറില് വരണം, സുരക്ഷാ ആശങ്കകളുണ്ടെങ്കില് അടുത്തുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷ വേദിയില് ചര്ച്ചയാകാമെന്നുമാണ് സിജെപിയുടെ നിലപാട്.ALSO READ: സമരക്കാർക്കെതിരെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ടിയർ ഗ്യാസ് ഷെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ആരോപണം (വീഡിയോ)