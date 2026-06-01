Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (13:50 IST)

ഞങ്ങൾ സൗജന്യമാക്കി കേട്ടോ.. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇന്ന് മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര

ഭാവിയില്‍ ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് ഉള്‍പ്പെടുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള സൗജന്യ സ്റ്റേറ്റ് ബസ് യാത്ര പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കി സുവേന്ദു അധികാരി സര്‍ക്കാര്‍. സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഹൃസ്വ- ദീര്‍ഘ ദൂര സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ യാത്ര സൗജന്യമാക്കിയത്. ഇതിനായി ആധാര്‍കാര്‍ഡ്, വോട്ടര്‍ ഐഡീ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് തുടങ്ങിയ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളാണ് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടത്. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പൂജ്യം മുതലുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കും. ഭാവിയില്‍ ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് ഉള്‍പ്പെടുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.
 
നേരത്തെ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും സമാനമായ വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ പ്രഖ്യാപന പ്രകാരം ചുരുങ്ങിയ ബസുകളിലാണ് സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ജൂണ്‍ 15 മുതലാണ് പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക. നേരത്തെ കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട് ഉള്‍പ്പടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാനമായ പദ്ധതികള്‍ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം കേരളത്തില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ നീക്കത്തില്‍ സ്വകാര്യ ബസുടമകള്‍ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള സൗജന്യ സ്റ്റേറ്റ് ബസ് യാത്ര പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കി സുവേന്ദു അധികാരി സര്‍ക്കാര്‍. സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത് ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഹൃസ്വ- ദീര്‍ഘ ദൂര സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ യാത്ര സൗജന്യമാക്കിയത്.

നവീന്‍ ബാബു കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയതാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം വി ജയരാജനും കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷും വ്യക്തമാക്കി.

തമിഴ്നാട് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കോലാഹലങ്ങള്‍ക്ക് അവസാനമായതിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായി കെ അണ്ണാമലെ. മുന്‍ തമിഴ്നാട് ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കെ അണ്ണാമലൈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നും വരുന്നത്.

ദേശീയ പാര്‍ട്ടികളില്‍ അംഗങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഭീകരതയ്ക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്, ധനസഹായം, ആയുധ കൈമാറ്റം എന്നിവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുക എന്നതാണ് ഐഎസ്‌ഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇറാന്റെ പരിഷ്‌കരണവാദിയായ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍ തന്റെ രാജിക്കത്ത് ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവിന് സമര്‍പ്പിച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറാന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണലാണ് വാര്‍ത്ത ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്.