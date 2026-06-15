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ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടര് കെജെ റീനയെ നീക്കം ചെയ്തത് നല്ലത്, അവര്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല: കെബി ഗണേഷ് കുമാര്
തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടര് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഡോ. കെ.ജെ. റീനയെ മാറ്റിയത് നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് മുന് മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാര്. റീന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്നും നിയമസഭാ സമിതിയുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പോലും പാലിക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇതെല്ലാം തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നും ഗണേഷ് കുമാര് പറഞ്ഞു.
റീന തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന സത്യമായിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിപ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ആരോഗ്യമന്ത്രി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഡോ. കെ.ജെ. റീനയെ നീക്കി.
അഡീഷണല് ഡയറക്ടര് ഡോ. വി. മീനാക്ഷിക്ക് പുതിയ ചുമതല നല്കി. ഹെല്ത്ത് സര്വീസസ് ഡയറക്ടറുടെ പൂര്ണ്ണ അധിക ചുമതല അവര്ക്ക് നല്കി. എറണാകുളം പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ലബോറട്ടറി ഡയറക്ടറായാണ് ഡോ. റീനയെ ഇപ്പോള് നിയമിച്ചത്.