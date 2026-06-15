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ഇന്ത്യയ്ക്ക് മോശം വാര്ത്ത, മണ്സൂണ് തടസ്സപ്പെട്ടു; മഴയില് 28ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില് തന്നെ മഴയുടെ വേഗത കുറഞ്ഞു. ഈ സീസണില് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് സാധാരണയില് താഴെ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (IMD) ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം ജൂണ് 4 നും ജൂണ് 14 നും ഇടയില് 34.3 മില്ലിമീറ്റര് മഴ ലഭിച്ചു. ഇത് സാധാരണ ശരാശരിയായ 47.7 മില്ലിമീറ്ററുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് രാജ്യവ്യാപകമായി 28% മഴക്കുറവ് കാണിക്കുന്നു.
ഈര്പ്പത്തിന്റെ കുറവ് മൂലമല്ല അസാധാരണമായ അന്തരീക്ഷ ക്രമീകരണം മൂലമാണ് ദുര്ബലമായ മഴയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകര് പറയുന്നു. ഒരു പ്രധാന ഘടകം പടിഞ്ഞാറന് ജെറ്റ് സ്ട്രീം ആണ്. ഇത് സാധാരണയേക്കാള് കൂടുതല് തെക്കോട്ട് മാറിയ മുകളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വേഗത്തില് ചലിക്കുന്ന വായു ബാന്ഡ് ആണ്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില് ഇടയ്ക്കിടെ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപകമായി മണ്സൂണ് മഴ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജൂണ് 20 ന് ശേഷം സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളില് മുകളിലെ കിഴക്കന് കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നും ഇത് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ മണ്സൂണ് സംവിധാനങ്ങളെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് കൂടുതല് ആഴത്തില് നീങ്ങാന് സഹായിക്കുമെന്നും പ്രവചനങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.