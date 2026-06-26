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ജൂലൈ 1 മുതല് പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി റെയില്വേ, നിയമലംഘകര്ക്ക് പിഴ ഈടാക്കും
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള് ആശ്രയിക്കുന്ന ഗതാഗത മാര്ഗ്ഗമാണ് റെയില്വേ. അടുത്ത മാസം (ജൂലൈ 1) മുതല് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരാന് ഇന്ത്യന് റെയില്വേ മന്ത്രാലയം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും യാത്ര എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുമായാണ്ട് നിയമങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്തുന്നത്.
ഇനി മുതല് റെയില്വേ നിയമങ്ങള് ലംഘിക്കുന്നവര് കനത്ത പിഴ നല്കേണ്ടിവരും. ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുക, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കാതിരിക്കുക, സഹയാത്രികര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയവ ജൂലൈ 1 മുതല് നിരോധിക്കും. ജൂണ് 19 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റെയില്വേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിലാണ് മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
പൊതുജനങ്ങള് ആശ്രയിക്കുന്ന റെയില്വേയെ കഴിയുന്നത്ര കുറ്റമറ്റതാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. നിയമലംഘനങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നീണ്ട കോടതി നടപടികള്ക്ക് പകരം സ്ഥലത്തുതന്നെ പിഴ ചുമത്താന് റെയില്വേ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ മുടക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്തെ റേഷൻ മുടങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുടക്കി. ട്രോളിങ് നിരോധന കാലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം അറുതിയുടെ കാലമാണ്. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല.