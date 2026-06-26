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പുരുഷനുമായി രാത്രി വൈകി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ മോശക്കാരിയാകില്ല: ഡൽഹി കോടതി
പുരുഷനുമായി രാത്രി വൈകി ഫോണില് സംസാരിച്ചെന്ന കാരണത്താല് സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവം ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം ന്യായീകരിക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി. പുരുഷനുമായി സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്നത് നിധിദ്ധമായി കാണുന്ന പ്രാകൃത സമൂഹമായി ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിന് നിലനില്ക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
ഗാര്ഹിക പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് ഭാര്യയുടെ ഫോണ് കോള് റെക്കോര്ഡ് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഭര്ത്താവിന്റെ ആവശ്യം തള്ളികൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ പരാമര്ശം. രാത്രി വൈകി പുരുഷനുമായി സംസാരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവത്തെ സംശയിക്കാനാവില്ലെന്ന് അഡീഷണല് സെഷന്സ് ജഡ്ജ് ഷോനാലി ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. സ്ത്രീക്ക് നിയമവിരുദ്ധമോ അവിഹിതമോ ആയ ബന്ധമില്ലാത്ത പക്ഷം സ്വഭാവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ല.
ഭാര്യ വൈകിയും പല പുരുഷന്മാരുമായും ഫോണില് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവിനായാണ് കോള് വിവരങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാന് ഭര്ത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സമയം വൈകിയാല് ടെലികോം സേവനദാതാക്കള് കോള് വിവരങ്ങള് മായ്ച്ചുകളഞ്ഞേക്കുമെന്നും ഹര്ജിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാല് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം പരിപൂര്ണമല്ലെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ ഫോണ്വിവരങ്ങള് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാന് യുക്തമായ കാരണങ്ങള് വേണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
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മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ റേഷൻ മുടക്കി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ
ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്തെ റേഷൻ മുടങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിൽ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ മുടക്കി. ട്രോളിങ് നിരോധന കാലം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം അറുതിയുടെ കാലമാണ്. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല.