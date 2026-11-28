ഷാഫി പറമ്പിലിന് ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ പാർസൽ അയച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ
Shafi Parambil
കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോര് അതിരുകടക്കുന്നു. ഷാഫി പറമ്പിലിന് വി.ഡി.സതീശനെ അനുകൂലിക്കുന്ന കാസർഗോട്ടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ പാർസൽ അയച്ചു.
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് ഷാഫി അനുകൂലികളായ കോൺഗ്രസുകാർ തലയിൽ തളംവയ്ക്കാനെന്ന ആക്ഷേപത്തോടെ നെല്ലിക്ക പാർസൽ അയച്ചിരുന്നു. അതിനു മറുപടിയായാണ് സതീശൻ അനുകൂലിയായ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ അയച്ചത്.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാദേശിക വാട്സ്ആപ്പ്, ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജുകളിലാണ് ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ പാർസൽ അയച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
'ഷാഫിക്ക്, നിങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ കൂടെ കരുതേണ്ട അത്യാവശ്യഘടകമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. പ്രിയ ശിഷ്യന് പറ്റിയ അബദ്ധം താങ്കൾക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ
എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം, കാസർഗോഡ് യൂത്തൻമാർ'
എന്നാണ് ഗർഭനിരോധന ഉറയുടെ പാർസലിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പടി.
പരസ്യ സംവാദത്തിന് ഷാഫിയെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടും ഷാഫി ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഉണ്ണിത്താന്റെ കൈയിലെ രഹസ്യങ്ങളെ പേടിച്ച് ഷാഫി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുമില്ല. Also Read: 200 കോടി നോക്കണ്ട ! ബോക്സ്ഓഫീസിൽ വീണ് 'ഓം', കേരളത്തിൽ മുടക്കുമതൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചു