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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (11:01 IST)

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ സമഗ്ര സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തല്‍: കേരളത്തോട് പുതിയ വിദഗ്ധ അംഗത്തിന്റെ നാമനിര്‍ദേശം ആവശ്യപ്പെട്ടു

Comprehensive safety assessment
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (11:01 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (10:21 IST)
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മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ സമഗ്ര സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ധ സമിതിയില്‍ (Independent Panel of Experts - IPoE) കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുതിയ നാമനിര്‍ദേശം സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ദേശീയ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി (National Dam Safety Authority - NDSA) കേരള സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതായി ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. മോന്‍സ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
 
മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ സമഗ്ര സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലിനായി കേരള സര്‍ക്കാറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ. ടി. ആര്‍. ശിവരാജിനെ ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഈ വിഷയത്തില്‍ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. മോന്‍സ് ജോസഫ് കേന്ദ്ര ജലശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. സി. ആര്‍ പാട്ടിലിനും കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അഡിഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര ജലശക്തി വകുപ്പ് സെക്രട്ടിക്കും എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിച്ച് കത്ത് നല്‍കിയതിന്റെ  അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ അംഗത്തെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്രം നടപടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
 
ഇതിനനുസരിച്ച്, കേന്ദ്ര സമിതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി അനുയോജനായ ഒരു വിദഗ്ധന്റെ പേര് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പുതുതായി ഉടനെ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മോന്‍സ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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