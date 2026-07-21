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  4. No decision has been taken to add an ethanol blend exceeding 20 percent
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (10:00 IST)

20ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ എത്തനോള്‍ മിശ്രിതം ചേര്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

Ethanol blend exceeding
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (10:04 IST)
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E20 പെട്രോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ക്കിടയില്‍,പെട്രോളില്‍ എത്തനോള്‍ മിശ്രിതം 20% കവിയാന്‍ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില്ലറ വില്‍പ്പന ശാലകളില്‍ താഴ്ന്ന മിശ്രിത ഇന്ധനമോ ശുദ്ധമായ പെട്രോളോ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശമില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു.
 
ഡീസലില്‍ എത്തനോള്‍ മിശ്രിതം ഉടന്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. '20% കവിയുന്ന എത്തനോളിന്റെ മിശ്രിതം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതൊരു നീക്കവും ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ പഠനങ്ങളുടെയും വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍, എണ്ണ വിപണന കമ്പനികള്‍, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവരുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും,'- പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.
 
ശുദ്ധവും സാങ്കേതികമായി മികച്ചതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരവുമായ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ മാറുക എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നയമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇന്ത്യ പെട്രോളില്‍ 20% എത്തനോള്‍ മിശ്രിതം നേടി. ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തുടനീളം E20 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് പെട്രോള്‍ വേരിയന്റാണ്. എന്നിരുന്നാലും, E20അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പഴയ വാഹനങ്ങളില്‍ മൈലേജ് കുറയുകയും എഞ്ചിന്‍ തേയ്മാനം വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതായി അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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