  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. 9 People arrested for cheating during NEET re exams
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (08:27 IST)

കാര്യങ്ങൾ നീറ്റായോ?, ഇല്ലെന്ന് സൂചന: അടിവസ്ത്രത്തിൽ സിം കാർഡ്, ആൾമാറാട്ടം പുനഃപരീക്ഷയ്ക്കിടെ നടന്ന തട്ടിപ്പിൽ 9 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ബീഹാറില്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തി 9 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Arrest NEET exams
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (08:27 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (08:29 IST)
google-news
നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയിലും രാജ്യത്ത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള്‍. ബീഹാറില്‍ ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തി 9 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. യഥാര്‍ഥ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പകരം പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. യുപിയില്‍ പരീക്ഷക്കെതിരെ വിദ്യാര്‍ഥിയില്‍ നിന്ന് സിം കാര്‍ഡും പഴയ ചോദ്യപേപ്പറും കണ്ടെത്തി. വിദ്യാര്‍ഥിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അതേസമയം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതോടെ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനുള്ള നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയതായി എന്‍ടിഎ അറിയിച്ചു. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഫലപ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും.
 
ബീഹാറിലെ ലഖിസാരയിലാണ് ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തിയ കേസില്‍ 9 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായത്. ഈ റാക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 പേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. യുപിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ അടിവസ്ത്രത്തില്‍ നിന്നാണ് സിം കാര്‍ഡും നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ പഴയ ചോദ്യപേപ്പറും കണ്ടെത്തിയത്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

'അമ്മ'യിൽ കൂട്ടരാജി; ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കാതെ ശ്വേതയും ടീമും പടിയിറങ്ങി

'അമ്മ'യിൽ കൂട്ടരാജി; ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കാതെ ശ്വേതയും ടീമും പടിയിറങ്ങിതാരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിൽ കൂട്ടരാജി. ഭരണസമിതിയിലെ 17 അംഗങ്ങളും രാജിവെച്ചു. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ രണ്ട് വർഷം ശേഷിക്കെയാണ് രാജി. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായ അൻസിബ ഹസൻ നേരത്തെ രാജിവെച്ചിരുന്നു.

ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്കു നിരാശ; പവർകട്ട് തുടരാൻ സർക്കാർ

ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്കു നിരാശ; പവർകട്ട് തുടരാൻ സർക്കാർജൂൺ 30 നു ശേഷവും സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരേണ്ടിവരുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ സർക്കാർ. വൈദ്യുതിക്ഷാമം രൂക്ഷമാണെന്നും ജൂൺ 30 നു ശേഷവും ലോഡ് ഷെഡിങ് വേണ്ടിവരുമെന്നുമാണ് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെയും വിലയിരുത്തൽ.

സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യപ്പുഴ ഒഴുക്കാൻ വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ

സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യപ്പുഴ ഒഴുക്കാൻ വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർസംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള ബജറ്റിലെ തീരുമാനം വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നുള്ള വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിനാണ് നികുതി ഇളവ് എന്നത് കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്.

നഗ്ന വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു; യുട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ മൂന്ന് വർഷം തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കേസ്

നഗ്ന വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു; യുട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ മൂന്ന് വർഷം തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കേസ്യുട്യൂബ് വ്‌ളോഗർ തൊപ്പിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് സൈബർ പൊലീസ്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് കേസ്.

ലോക വേദിയിലെ രണ്ട് മഹാന്മാരായ നേതാക്കള്‍: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവരെ

ലോക വേദിയിലെ രണ്ട് മഹാന്മാരായ നേതാക്കള്‍: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവരെട്രംപ് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്റര്‍വ്യൂവര്‍ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങിന്റെ പേര് പറയുകയും ട്രംപ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.