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കാര്യങ്ങൾ നീറ്റായോ?, ഇല്ലെന്ന് സൂചന: അടിവസ്ത്രത്തിൽ സിം കാർഡ്, ആൾമാറാട്ടം പുനഃപരീക്ഷയ്ക്കിടെ നടന്ന തട്ടിപ്പിൽ 9 പേർ അറസ്റ്റിൽ
ബീഹാറില് ആള്മാറാട്ടം നടത്തി 9 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയിലും രാജ്യത്ത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള്. ബീഹാറില് ആള്മാറാട്ടം നടത്തി 9 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. യഥാര്ഥ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പകരം പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. യുപിയില് പരീക്ഷക്കെതിരെ വിദ്യാര്ഥിയില് നിന്ന് സിം കാര്ഡും പഴയ ചോദ്യപേപ്പറും കണ്ടെത്തി. വിദ്യാര്ഥിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അതേസമയം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതോടെ മൂല്യനിര്ണയത്തിനുള്ള നടപടികള് തുടങ്ങിയതായി എന്ടിഎ അറിയിച്ചു. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഫലപ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും.
ബീഹാറിലെ ലഖിസാരയിലാണ് ആള്മാറാട്ടം നടത്തിയ കേസില് 9 പേര് അറസ്റ്റിലായത്. ഈ റാക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 പേരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. യുപിയില് വിദ്യാര്ഥിയുടെ അടിവസ്ത്രത്തില് നിന്നാണ് സിം കാര്ഡും നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ പഴയ ചോദ്യപേപ്പറും കണ്ടെത്തിയത്.