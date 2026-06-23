  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. ഐ.ടി
  3. ഐ ടി വാര്‍ത്ത
  4. Google restores telegram on playstore app
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (11:18 IST)

നീറ്റിൽ വെട്ടിയ ടെലഗ്രാം പ്ലേസ്റ്റോറിൽ തിരിച്ചെത്തി

telegram
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (11:18 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (11:20 IST)
google-news
നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ താല്‍കാലിക നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയ ടെലഗ്രാം ആപ്പ് തിരിച്ചെത്തി. ജൂണ്‍ 22ന് അര്‍ധരാത്രിയോടെ വിലക്കിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെയാണ് ടെലഗ്രാം ഗൂഗിള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്. ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ എത്തിയെങ്കിലും ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി വരെ പുനസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.
 
ജൂണ്‍ 22 വരെയായിരുന്നു ടെലഗ്രാമിന് സര്‍ക്കാര്‍ താല്‍കാലിക വിലക്കേര്‍പെടുത്തിയത്. ഈ ഉത്തരവിന്റെ സമയപരിധിയില്‍ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ടെലഗ്രാമിന് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ജൂണ്‍ 3ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ടെലഗ്രാം പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആശങ്കകള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ആപ്പും ആപ്പിന്റെ വെബ് പതിപ്പ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ലിങ്കുകളും ജൂണ്‍ 22 വരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത്. കൂടാതെ ജൂണ്‍ 30 വരെ മെസേജ് എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചര്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും ടെലഗ്രാമിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

മദ്യനികുതിയിലെ ഇളവ് ബക്കാർഡിക്ക് വേണ്ടി, നടന്നത് വൻ അഴിമതിയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ

മദ്യനികുതിയിലെ ഇളവ് ബക്കാർഡിക്ക് വേണ്ടി, നടന്നത് വൻ അഴിമതിയെന്ന് പിണറായി വിജയൻസംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതി ഇളവ് കൊണ്ടുവന്ന തീരുമാനം മദ്യകമ്പനിയായ ബക്കാര്‍ഡിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നും ഇതിന് പിന്നില്‍ കോടികളുടെ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍.

നീറ്റിൽ വെട്ടിയ ടെലഗ്രാം പ്ലേസ്റ്റോറിൽ തിരിച്ചെത്തി

നീറ്റിൽ വെട്ടിയ ടെലഗ്രാം പ്ലേസ്റ്റോറിൽ തിരിച്ചെത്തിനീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ താല്‍കാലിക നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തിയ ടെലഗ്രാം ആപ്പ് തിരിച്ചെത്തി. ജൂണ്‍ 22ന് അര്‍ധരാത്രിയോടെ വിലക്കിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെയാണ് ടെലഗ്രാം ഗൂഗിള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്.

കൊച്ചി അങ്കണവാടിയില്‍ കുഞ്ഞിനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; അധ്യാപികയുടെ 20 വയസ്സുള്ള മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

കൊച്ചി അങ്കണവാടിയില്‍ കുഞ്ഞിനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; അധ്യാപികയുടെ 20 വയസ്സുള്ള മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇയാള്‍. പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് കൊച്ചി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിലുള്ള ഒരു അംഗന്‍വാടിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ജീവിതപങ്കാളിയുടെ മരണശേഷം വിവാഹബന്ധം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ കുടുംബ കോടതികള്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല: കേരള ഹൈക്കോടതി

ജീവിതപങ്കാളിയുടെ മരണശേഷം വിവാഹബന്ധം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ കുടുംബ കോടതികള്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല: കേരള ഹൈക്കോടതിഅനന്തരാവകാശം, സ്വത്തവകാശം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം അവകാശവാദങ്ങള്‍ സാധാരണ സിവില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളാണ് അവ കുടുംബ കോടതികളല്ല സിവില്‍ കോടതികളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

ഹോര്‍മുസ് ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങില്ല: ടെഹ്റാന്‍ കടലിടുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സ്പീക്കര്‍

ഹോര്‍മുസ് ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങില്ല: ടെഹ്റാന്‍ കടലിടുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സ്പീക്കര്‍ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 14 പോയിന്റ് ധാരണാപത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസുമായുള്ള പ്രാരംഭ ഘട്ട സാങ്കേതിക ചര്‍ച്ചകള്‍ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കവെ നിര്‍ണായകമായ സമുദ്ര പാതയുടെ നിയന്ത്രണം ഇറാന്‍ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഗാലിബാഫ് പറഞ്ഞു.