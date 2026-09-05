സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തില് വിഷം കലര്ത്തി; മുന് പാചകക്കാരിയുടെ ഭര്ത്താവ് അറസ്റ്റില്
ചെന്നൈ: സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തില് വിഷം കലര്ത്താന് ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ച് സ്കൂളിലെ മുന് പാചകക്കാരിയുടെ ഭര്ത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഈറോഡ് സ്വദേശിയായ ബി. അരുമുഗമാണ് പ്രതി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അലമ്മാള് ഈ സ്കൂളില് പാചകക്കാരിയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.
അലമ്മാളിനെ അടുത്തിടെ സ്കൂളില് നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഈ നടപടിയിലുള്ള അമര്ഷം മൂലമാണ് രാവിലെ നല്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പമുള്ള സാമ്പാറില് വിഷം കലര്ത്താന് അരുമുഗം ശ്രമിച്ചതെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ഈ കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ദേഹം എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ സഹായം തേടിയതായും പറയപ്പെടുന്നു. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് പ്രതി പെണ്കുട്ടിയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത്. തുടര്ന്ന്, സാമ്പാറില് വിഷം കലര്ത്താന് അയാള് കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് വിളമ്പുന്നതിന് മുന്പ് ഭക്ഷണം രുചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് അധ്യാപകരുടെ ചുമതലയാണ്. ഭക്ഷണം രുചിച്ച ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് സംശയം തോന്നിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. അധ്യാപികയ്ക്കായി പ്രത്യേകം മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിലാണ് വിദ്യാര്ത്ഥിനി വിഷം കലര്ത്തിയത്. പെണ്കുട്ടിയുടെ കൈകളില് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പദാര്ത്ഥം അധ്യാപികയുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടു. ചോദ്യം ചെയ്യലില് ഭക്ഷണത്തില് വിഷം കലര്ത്തിയ കാര്യം വിദ്യാര്ത്ഥിനി സമ്മതിക്കുകയും ഇതേത്തുടര്ന്ന് ആറുമുഖനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.