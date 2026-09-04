കശ്മീരില് സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടല്; ഒരാള് കൊല്ലപ്പെട്ടു, തിരച്ചില് തുടരുന്നു
ശ്രീനഗര്: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബുദ്ഗാം ജില്ലയില് ഇന്ത്യന് സൈന്യം, ജമ്മു കശ്മീര് പോലീസ്, സെന്ട്രല് റിസര്വ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആര്പിഎഫ്) എന്നിവര് സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനില് ഒരു ഭീകരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു. പുല്വാമ ജില്ലയിലെ പഖേര്പോരയില് നിന്ന് ബുദ്ഗാമിലെ യൂസ്മാര്ഗിലേക്ക് സംശയാസ്പദമായ ഒരു ഭീകരസംഘം നീങ്ങുന്നതായി ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷന് ആരംഭിച്ചതെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
സൈന്യത്തിന്റെ ചിനാര് കോര്പ്സ് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ബുദ്ഗാമിലെ അഷ്ദാര് ഗാലിയില് നടന്ന തിരച്ചിലിനിടെ സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങള് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട സൈനികര് ഭീകരരെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് ഭീകരര് വെടിയുതിര്ക്കുകയും ഇരുപക്ഷവും തമ്മില് വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇതില് ഒരു ഭീകരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു എകെ (AK) റൈഫിളും യുദ്ധാവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള മറ്റ് സാമഗ്രികളും കണ്ടെടുത്തു. തിരച്ചില് നടപടികള് തുടരുകയാണ്.