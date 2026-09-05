30 ദിവസത്തിനുള്ളില് 13 വേദനസംഹാരികള്; 31കാരന്റെ വൃക്ക തകരാറിലായി
കിടക്കയ്ക്കടുത്തുള്ള സൈഡ് ഡ്രോയറില് കണ്ടെത്താന് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ മരുന്നുകള് വേദനസംഹാരികളും പാരസെറ്റമോളുമാണ്. അവയില് മിക്കതും മെഡിക്കല് സ്റ്റോറുകളില് നിന്ന് എളുപ്പത്തില് വാങ്ങാം. സുരക്ഷിതമായ അളവില് കഴിച്ചാല് വേദനസംഹാരികള് മിക്കവാറും നിരുപദ്രവകരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അമിതമായി കഴിച്ചാല് അവയ്ക്ക് ഒരാളെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് കഴിയും.
ഇന്ഡോറിലെ 31 വയസ്സുള്ള ഒരാള്ക്ക് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി പനി, തലവേദന, ശരീരവേദന എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആ മനുഷ്യന് വേദനസംഹാരികള് കഴിക്കാന് തുടങ്ങി. 30 ദിവസത്തിനുള്ളില് 13 ഗുളികകള് കഴിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായ വൃക്ക പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുകയും പ്രവര്ത്തന വൈകല്യം മൂലം അവയവങ്ങള് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒടുവില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന് രക്ഷിക്കാന് അമ്മ തന്റെ ഒരു വൃക്ക ദാനം ചെയ്തു.
വേദനസംഹാരികളെ പലപ്പോഴും രണ്ട് വിശാലമായ വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുന്നു, നോണ്-സ്റ്റിറോയിഡല് ആന്റി-ഇന്ഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് (NSAID-IÄ) ഒപിയോയിഡുകള് (സാധാരണയായി ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ആവശ്യമാണ്). പല എന്എസ്ഐഡിഎസുകളും പാരസെറ്റമോളും കൗണ്ടറില് എളുപ്പത്തില് ലഭ്യമാകുന്നതിനാല്, അവ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.