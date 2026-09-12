പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പിഎസ്സി അംഗങ്ങള് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസില് ഹാജരാകില്ല
തിരുവനന്തപുരം: ആസൂത്രണ ബോര്ഡ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കേരള പി.എസ്.സി. ചെയര്മാനും അംഗങ്ങളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകില്ല. അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്ന ഐജി അജീത ബീഗത്തിന് പിഎസ്സി സെക്രട്ടറി സാജു ജോര്ജ് കത്ത് നല്കി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പിഎസ്സി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയാല് മൊഴി നല്കാന് അംഗങ്ങള് സന്നദ്ധമാണെന്ന് കത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഭരണഘടനാപരമായ പദവി വഹിക്കുന്നവരായതിനാല് കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകാന് തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാനാവില്ലെന്നാണ് പിഎസ്സിയുടെ നിലപാട്. പിഎസ്സി ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനും എതിര്പ്പില്ല. നിയമവശങ്ങള് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുക്കും.
പി.എസ്.സി. അംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല് പൂര്ത്തിയായ ശേഷമേ ചെയര്മാന് എം.ആര്. ബൈജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ആസൂത്രണ ബോര്ഡിലെ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ചെയര്മാന് നേരിട്ടാണ് നടത്തിയത്. പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകള് സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അവര്ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.