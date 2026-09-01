മക്ക ഉടമ്പടി: സൗദി-തുര്ക്കി-പാകിസ്ഥാന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്ക് പാകിസ്ഥാന് നയിക്കും
സൗദി അറേബ്യ-തുര്ക്കി-പാകിസ്ഥാന് പ്രതിരോധ കരാറിന്റെ കീഴില് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ സംയുക്ത പ്രതിരോധ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രാരംഭ നേതൃത്വം പാകിസ്ഥാന് ഏറ്റെടുക്കും. മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്ക് ഒരു പാകിസ്ഥാന് സെക്രട്ടറി ജനറല് ആയിരിക്കും ഈ സംഘടനയുടെ തലവന് എന്ന് തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്ക്കിടയിലുള്ള സൈനിക സഹകരണവും കൂട്ടായ പ്രതിരോധവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആഗസ്റ്റില് ആദ്യം ഒപ്പുവച്ച മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാര് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യാന് സൗദി അറേബ്യ, തുര്ക്കി, പാകിസ്ഥാന് എന്നീ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള് ഇസ്താംബൂളില് യോഗം ചേര്ന്നു.
ഈ കരാര് പ്രകാരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സൗദി അറേബ്യയിലായിരിക്കും. തുടക്കത്തില് മൂന്ന് വര്ഷത്തെ കാലാവധിയില് പാകിസ്ഥാനില് നിന്നുള്ള ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറലായിരിക്കും അതിന്റെ തലവന്. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും സൈനിക സഹകരണം കൂടുതല് ആഴത്തിലാക്കാനും അവരുടെ സായുധ സേനകളുടെ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നതിനാല്, ഉയര്ന്നുവരുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര പ്രതിരോധ ചട്ടക്കൂടിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതില് പാകിസ്ഥാന് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനപരമായ പങ്ക് ഈ വികസനം നല്കുന്നു.
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെതിരെയുള്ള സായുധ ആക്രമണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്ക്കുമെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് കരാറിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും അംഗരാജ്യത്തിനെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാല് കൂട്ടായ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏകോപിത പ്രതികരണം നല്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ക്രമീകരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.