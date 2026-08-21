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  4. Imran Khan was moved from prison to a hospital
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (08:33 IST)

കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ ജയിലില്‍ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

Following a court order
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (08:35 IST)
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പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ ജയിലില്‍ നിന്ന് ഇസ്ലാമാബാദിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ ഉന്നത കോടതി ഒരു സ്വതന്ത്ര മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. 73 കാരനായ ഖാനെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ റാവല്‍പിണ്ടിയിലെ അഡിയാല ജയിലില്‍ നിന്ന് കനത്ത സുരക്ഷയില്‍ തലസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ഷിഫ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാകിസ്ഥാന്‍ തെഹ്രീക്-ഇ-ഇന്‍സാഫ് (പിടിഐ) പാര്‍ട്ടി സ്ഥലംമാറ്റം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയില്ല.
 
എന്നാല്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പാലിക്കുമെന്ന് പാര്‍ലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി താരിഖ് ഫസല്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞു. ജയിലിലായ മുന്‍ നേതാവിനെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്ഥലംമാറ്റം. ഒരു സ്വതന്ത്ര മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് ഖാന്റെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ഡോക്ടറെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
 
ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള നീക്കത്തിന് മുന്നോടിയായി ആശുപത്രിക്ക് ചുറ്റും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് നൂറുകണക്കിന് പോലീസുകാരെയും അര്‍ദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി ഖാന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് വലതു കണ്ണിലെ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം  പലതവണ കോടതികളില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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