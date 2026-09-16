വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് നേപ്പാളിന് വൈദ്യുത നിലയങ്ങള് നഷ്ടമായി; ദിവസവും ഇന്ത്യയുടെ 654 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി സഹായം പര്യാപ്തമാകുമോ
പ്രളയക്കെടുതിയില് ഹിമാലയന് രാജ്യമായ നേപ്പാളിലെ ജലവൈദ്യുത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങള് സംഭവിക്കുകയും ആഭ്യന്തരമായി വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയില് വലിയ കുറവുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യ വൈദ്യുതി സഹായവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡിസംബര് 31 വരെ ദിവസവും 18 മണിക്കൂര് നേരത്തേക്ക് 654 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാണ് ഇന്ത്യ അനുമതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദുരന്തം മൂലമുണ്ടായ കനത്ത ആള്നാശത്തെ നേപ്പാള് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തീരുമാനം വരുന്നത്. നേപ്പാളിലെ നാഷണല് ഡിസാസ്റ്റര് റിസ്ക് റിഡക്ഷന് ആന്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 1,385-ലധികം പേര് മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5,130 പേരെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്. നേപ്പാളിലും ടിബറ്റിലുമായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ ദുരന്തത്തില് ഏകദേശം 1,400 പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വിവരമൊന്നും ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് നേപ്പാള്-ടിബറ്റ് അതിര്ത്തിക്കടുത്ത് ഉണ്ടായ മഞ്ഞും പാറയും ചേര്ന്നുള്ള കൂറ്റന് ഉരുള്പൊട്ടലാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായത്. ഇത് നേപ്പാളിന്റെ വടക്കന്, മധ്യ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ വിനാശകരമായ കുത്തൊഴുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു. നേപ്പാളിന്റെ വൈദ്യുതി സംവിധാനത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നാശനഷ്ടങ്ങള് സംഭവിച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെടുന്നത്.