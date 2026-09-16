  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. How CPIM Correcting P Jayarajan MA Baby
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (09:13 IST)

'നന്നാക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം'; ചെവിക്കുപിടിച്ചു ബേബി, ജയരാജന് കൈയടി ! പാർട്ടി മാറുന്നു

P jayarajan, MA Baby, CPIM, CPM, Jayarajan and MA Baby, Pinarayi Vijayan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (09:20 IST)
google-news
P Jayarajan and MA Baby

വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി 'തെറ്റ് തിരുത്തും' എന്ന് സിപിഎം നേതാക്കൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. വാക്കാലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കപ്പുറം പാർട്ടിയിൽ സമൂലമായ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ അടുത്ത സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.ബേബി കോഴിക്കോടെത്തിയത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ്. 
 
വടിയെടുത്ത് ബേബി
 
കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി പാർട്ടിയിൽ സമൂലമായ പൊളിച്ചെഴുത്തിനുള്ള വാതിൽ തുറന്നിടുകയാണെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.ബേബിക്ക് മനസിലായി. വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേരണമെന്ന് ആദ്യം നിലപാടെടുത്തത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും സമാന ആവശ്യമുയർന്നു. പിഴവുകൾ കണ്ടെത്ത് അത് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു അപജയമാണെന്ന് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബംഗാളിലേതിനു സമാനമായ തകർച്ചയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ പാർട്ടി പോകരുതെന്നും അതിനാൽ അടിയന്തരമായി ചില തെറ്റ് തിരുത്തലുകൾ വേണമെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു സൂചന നൽകി. 
 
ജനങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുക
 
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ ജനങ്ങളെ പഴിക്കരുതെന്നായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട്. വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും ഇക്കാര്യം ബേബി ആവർത്തിച്ചു. ഇത്ര വലിയ പരാജയം പാർട്ടി അർഹിക്കുന്നില്ല. രാജ്യത്ത് തന്നെ മാതൃകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ. എന്നാൽ പാർട്ടി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നത് തിരിച്ചടിയായി. ഇത്ര വലിയ തോൽവിക്ക് ഇടതുപക്ഷമോ സിപിഎമ്മോ അർഹരല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി പാർട്ടി ചിലതെല്ലാം തിരുത്താനുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പൂർണമായി ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നവീകരണം നടത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് എം.എ.ബേബി വിപുലീകൃത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞു. 
 
ജയരാജന്റെ വരവ് 
 
പി.ജയരാജൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിയത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.ബേബിയുടെ താൽപര്യത്തെ തുടർന്നാണ്. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ അശോക് ധാവ്‌ളെയാണ് ജയരാജനെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നിർദേശിച്ചത്. പിണറായി വിജയൻ പിന്താങ്ങി. ജയരാജനെ പാർട്ടി തഴയുന്നു എന്ന വിമർശനം വർഷങ്ങളായി അണികൾക്കിടയിലുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ നിരാശരായിരിക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും അനുഭാവികൾക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ജയരാജന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള വരവ്. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ജയരാജന്റെ പേര് പറഞ്ഞതും വൻ കൈയടിയാണ് സദസിൽ നിന്ന് ഉയർന്നത്. പ്രായപരിധി നോക്കാതെ ജയരാജനെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ജയരാജൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന വിശ്വാസവും ഇതോടെ അണികളിലുണ്ടായി. 
 
അടിമുടി മാറ്റം 
 
കാലത്തിനൊത്ത് മാറുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും വിപുലീകരണമുണ്ടായി. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ക്ഷണിതാക്കളായി ഒൻപത് പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ആദർശ് എം സജി, ജെയ്ക് സി തോമസ്, എം വിജിൻ, എം ശിവപ്രസാദ്, പി.എസ് സഞ്ജീവ്, എം സുകന്യ, ഒ.എസ് അംബിക, സുബൈദ ഇസഹാക്ക്, പ്രഭാവർമ എന്നിവരാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ ക്ഷണിതാക്കൾ. Also Read: സംശയാലുക്കളെ 'അടിച്ചോടിച്ച്' സഞ്ജു; ചേട്ടൻ ഫയറാടാ...!
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഇറാന്‍ യുദ്ധം: അമേരിക്ക, ഇസ്രായേല്‍, ഏഴ് അറബ് രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉന്നത സൈനിക മേധാവികള്‍ രഹസ്യയോഗം ചേര്‍ന്നു

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ബാബ് അൽ മൻദബ് കൂടി അടച്ചാൽ താങ്ങാനാകില്ല, സമുദ്രപാതകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ലോകം ഒന്നിക്കണം : ഖത്തർ

ബാബ് അൽ മൻദബ് കൂടി അടച്ചാൽ താങ്ങാനാകില്ല, സമുദ്രപാതകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ലോകം ഒന്നിക്കണം : ഖത്തർസമുദ്രപാതകള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ ലോകം ഒന്നിക്കണം, സമാധാന ശ്രമത്തിനായുള്ള ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാനില്ലെന്നും ഖത്തര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സമുദ്രസഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള എല്ലാ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങള്‍ക്കും പിന്തുണ നല്‍കുമെന്നാണ് ഖത്തര്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സുരക്ഷാ ആശങ്ക: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയിയുടെ ലണ്ടന്‍ പരിപാടി റദ്ദാക്കി

സുരക്ഷാ ആശങ്ക: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയിയുടെ ലണ്ടന്‍ പരിപാടി റദ്ദാക്കിതമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയിയെ ഒരുനോക്ക് കാണാനായി നൂറുകണക്കിന് ആരാധകര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമായ 'ദി ഷാര്‍ഡി'ന് (The Shard) മുന്നില്‍ ഒത്തുകൂടിയെങ്കിലും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ പോലീസ് ഇടപെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പരിപാടി റദ്ദാക്കി.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ നേപ്പാളിന് വൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍ നഷ്ടമായി; ദിവസവും ഇന്ത്യയുടെ 654 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി സഹായം പര്യാപ്തമാകുമോ

വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ നേപ്പാളിന് വൈദ്യുത നിലയങ്ങള്‍ നഷ്ടമായി; ദിവസവും ഇന്ത്യയുടെ 654 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി സഹായം പര്യാപ്തമാകുമോഡിസംബര്‍ 31 വരെ ദിവസവും 18 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് 654 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാണ് ഇന്ത്യ അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇറാന്‍ യുദ്ധം: അമേരിക്ക, ഇസ്രായേല്‍, ഏഴ് അറബ് രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉന്നത സൈനിക മേധാവികള്‍ രഹസ്യയോഗം ചേര്‍ന്നു

ഇറാന്‍ യുദ്ധം: അമേരിക്ക, ഇസ്രായേല്‍, ഏഴ് അറബ് രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉന്നത സൈനിക മേധാവികള്‍ രഹസ്യയോഗം ചേര്‍ന്നുയുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് മേധാവി അഡ്മിറല്‍ ബ്രാഡ് കൂപ്പര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങള്‍ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് രണ്ട് ഇസ്രായേലി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആക്‌സിയോസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.