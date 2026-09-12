'വൈകുന്നേരങ്ങളില് എസി വേണ്ട; വൈദ്യുതി ലാഭിക്കല് കെഎസ്ഇബി ഓഫീസുകളില് നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ': കെഎസ്ഇബി ചെയര്മാന്
തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനായി രാത്രികാലങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസുകളില് നിന്നുതന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചെയര്മാന് എം.ജി. രാജമാണിക്യം പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാന് പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുന്പ് മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ജീവനക്കാര് തന്നെ അതിന് മുന്കൈയെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
ഓഫീസുകളില് അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും ലൈറ്റുകളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശേഷം എയര് കണ്ടീഷണറുകളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതല് അര്ദ്ധരാത്രി വരെയുള്ള സമയങ്ങളില് വീടുകളിലും എയര് കണ്ടീഷണറുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന് അദ്ദേഹം കെ.എസ്.ഇ.ബി. ജീവനക്കാരോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഈ സമയങ്ങളില് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള് ചാര്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശം നല്കി.