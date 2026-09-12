  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Let electricity conservation begin at KSEB offices': KSEB Chairman
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (18:15 IST)

'വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ എസി വേണ്ട; വൈദ്യുതി ലാഭിക്കല്‍ കെഎസ്ഇബി ഓഫീസുകളില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ': കെഎസ്ഇബി ചെയര്‍മാന്‍

Kerala power crisis, KSEB power cut, El Niño Kerala, Kerala electricity shortage, Kerala load shedding 2026, monsoon failure Kerala, KSEB power restriction June 2026
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (18:17 IST)
google-news
തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനായി രാത്രികാലങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നുതന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചെയര്‍മാന്‍ എം.ജി. രാജമാണിക്യം പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുന്‍പ് മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ജീവനക്കാര്‍ തന്നെ അതിന് മുന്‍കൈയെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. 
 
ഓഫീസുകളില്‍ അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും ലൈറ്റുകളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് ശേഷം എയര്‍ കണ്ടീഷണറുകളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതല്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രി വരെയുള്ള സമയങ്ങളില്‍ വീടുകളിലും എയര്‍ കണ്ടീഷണറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ അദ്ദേഹം കെ.എസ്.ഇ.ബി. ജീവനക്കാരോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഈ സമയങ്ങളില്‍ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സൗദിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇറാഖ്, മിലിട്ടറി കമാൻഡറെ പുറത്താക്കി, തിരിച്ചടിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൗദി

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

എല്ലാം തകിടം മറിയുന്നു, ചെങ്കടലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ച് ഹൂത്തികൾ, ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ ആക്രമണം, പ്രധാന ക്രൂഡ് പൈപ്പ്ലൈൻ അടച്ച് സൗദി

എല്ലാം തകിടം മറിയുന്നു, ചെങ്കടലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ച് ഹൂത്തികൾ, ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ ആക്രമണം, പ്രധാന ക്രൂഡ് പൈപ്പ്ലൈൻ അടച്ച് സൗദിസൗദി അറേബ്യയിലെ ഈസ്റ്റ്- വെസ്റ്റ് എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈനിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പൈപ്പ്‌ലൈനിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചതായി സൗദി ഊര്‍ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് പെസെഷ്‌കിയനുമായുള്ള ചര്‍ച്ച നടത്തി മോദി; നാവികരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കി

ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് പെസെഷ്‌കിയനുമായുള്ള ചര്‍ച്ച നടത്തി മോദി; നാവികരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കിയുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ആറുമാസം നീണ്ട സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പരസ്പര ആക്രമണങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ബ്രിക്‌സ് നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.

ഹൂതികള്‍ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താന്‍ സൗദി കിരീടാവകാശി ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; യുഎസ് ആവശ്യം നിരസിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഹൂതികള്‍ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താന്‍ സൗദി കിരീടാവകാശി ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; യുഎസ് ആവശ്യം നിരസിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്ഹൂതികള്‍ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ വിളിച്ച ഫോണ്‍ കോളുകള്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രണ്ടുതവണ നിരസിച്ചതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് 'ആക്‌സിയോസ്' (Axios) റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പവർകട്ട് ഇല്ല !

മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പവർകട്ട് ഇല്ല !കേരളത്തിൽ വ്യാപക പവർകട്ട് നടക്കുമ്പോഴും അതിൽനിന്ന് രക്ഷനേടി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ താമസിക്കുന്ന ക്ലിഫ് ഹൗസ് പരിസരം. നന്ദൻകോഡ് ക്ലിഫ് ഹൗസ് റോഡിലാണ് പവർകട്ടും ലോഡ് ഷെഡ്ഡിങ്ങും ഇല്ലാത്തത്.