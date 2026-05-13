ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (20:16 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങള് 'അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരവും അപലപനീയവുമാണ്' എന്ന് പിണറായി വിജയന്. എന്ടിഎ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയും നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളും സംബന്ധിച്ച ആവര്ത്തിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങള് ഉയര്ന്ന മത്സരക്ഷമതയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും അഭിലാഷങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയുടെ വിശ്വാസ്യതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാന് ഉത്തരവാദികളായ അധികാരികള് അവരുടെ കടമയില് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പിണറായി വിജയന് ആരോപിച്ചു. ദേശീയ തല പരീക്ഷകള് നടത്താന് കേന്ദ്രം നാഷണല് ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജന്സിയെ (എന്ടിഎ) ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നുവരുന്നത് ഇതാദ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.