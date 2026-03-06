വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026
അസമില്‍ സുഖോയ് എസ് യു-30 വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ് രണ്ട് വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാര്‍ മരിച്ചു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്‍ച്ച് 2026 (13:47 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: അസമില്‍ ഉണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് Su-30 MK1 യുദ്ധവിമാനത്തിലെ രണ്ട് പൈലറ്റുമാര്‍ മരിച്ചു. സ്‌ക്വാഡ്രണ്‍ ലീഡര്‍ അനുജ്, ഫ്‌ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് പര്‍വേഷ് ദുരാക്കര്‍ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ശേഷമാണ് മരണങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

അസമിലെ കര്‍ബി ആംഗ്ലോങ് ജില്ലയിലെ കുന്നിന്‍ പ്രദേശത്ത് വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടെ പതിവ് പരിശീലന പറക്കല്‍ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം.
ജോര്‍ഹട്ടില്‍ നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന ശേഷം വിമാനത്തിന് റഡാറുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിമാനം തകര്‍ന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

സുഖോയ് എസ്യു-30 എംകെ1 റഷ്യന്‍ വിമാന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ സുഖോയ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രണ്ട് സീറ്റുള്ള ദീര്‍ഘദൂര യുദ്ധവിമാനമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്കായി ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എഎല്‍) ലൈസന്‍സിന് കീഴിലാണ് വിമാനം നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 260-ലധികം എസ് യു-30 എംകെഐ ജെറ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഐഎഎഫിനുണ്ട്. സുഖോയ് എസ് യു-30എംകെഐ ആദ്യമായി ഐഎഎഫില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് 1997 ലാണ്.


