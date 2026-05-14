വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026
നീറ്റ് പരീക്ഷയില്‍ ഒടുവില്‍ ജയിച്ചുവെന്ന് കരുതി; ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്ന് 21 വയസ്സുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥി തൂങ്ങിമരിച്ചു

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (20:27 IST)
നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വവും വൈകാരിക സമ്മര്‍ദ്ദവും താങ്ങാനാവാതെ 21 വയസ്സുള്ള ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നീറ്റ്-യുജി പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച വിവാദം ശക്തമായി. ലഖിംപൂര്‍ ഖേരി ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ഋത്വിക് മിശ്ര കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്‍ഷങ്ങളായി ഉയര്‍ന്ന മത്സരക്ഷമതയുള്ള നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു.

കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷയില്‍ വിജയിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ശ്രമമാണിത്. പരീക്ഷയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതോടെ ഈ വര്‍ഷം സീറ്റ് നേടാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയും തുടര്‍ന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതും യുവ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥിയെ നിരാശനാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഹൃത്വിക്കിന്റെ മൃതദേഹം മുറിക്കുള്ളില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇത് പ്രദേശവാസികളില്‍ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുകയും മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നേരിടുന്ന വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ വീണ്ടും ആളിക്കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.


