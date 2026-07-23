  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Narendra Modi gets trolls NEET protest
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (08:39 IST)

Narendra Modi: ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എയറിൽ; എടുത്തിട്ടലക്കി ജെൻസീ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നട്ടെല്ല് ഇല്ലെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങളെ പേടിയാണെന്നും സമരക്കാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശിക്കുന്നു

Narendra Modi
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (08:46 IST)
google-news
Narendra Modi: നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികളും യുവജനതയും നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജി വയ്ക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ. 
 
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നട്ടെല്ല് ഇല്ലെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങളെ പേടിയാണെന്നും സമരക്കാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശിക്കുന്നു. മോദിയെ ട്രോളി കൊണ്ട് ദിനംപ്രതി ആയിരകണക്കിനു റീൽസാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദിയിലാണ് കൂടുതൽ റീൽസും. ജനങ്ങളെ പേടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ലെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. 
 
മോദിക്കെതിരായ പ്ലക്കാർഡുകളാണ് സമരവേദിയിലെ മുഖ്യആകർഷണം. 'പിള്ളേരോട് കളിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിവരമറിയും', '56 ഇഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അതിനുള്ള നെഞ്ചുറപ്പ് കൂടി കാണിക്കണം', 'പിള്ളേരെ അടിച്ച് മാസ് കാണിക്കുന്നോ മോദിജീ' തുടങ്ങി രസകരമായ ക്യാപ്ഷനുകൾ അടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്നത്. 
അടുത്ത ലേഖനം
ഗള്‍ഫിലെ സിഐഎ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇറാന്റെ ആക്രമണം; റഷ്യയുടെ പങ്ക് അന്വേഷിച്ച് യുഎസ്

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി

ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉടന്‍ രാജ്യം വിടണം; നിര്‍ദേശവുമായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസിഞായറാഴ്ച എക്സില്‍ ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി ഒരു പോസ്റ്റില്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു.

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞു

എത്തനോള്‍ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളകളിലും എത്തും; രാജ്യത്തിന്റെ എത്തനോള്‍ ഉല്‍പാദന ശേഷി പ്രതിവര്‍ഷം 20 ബില്യണ്‍ ലിറ്റര്‍ കവിഞ്ഞുഎത്തനോള്‍ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സബ്സിഡികള്‍ നല്‍കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിന് മധ്യസ്ഥത: പാകിസ്ഥാന്‍ യുഎസില്‍ നിന്ന് 10 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കറന്‍സി സഹായം തേടിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിന് മധ്യസ്ഥത: പാകിസ്ഥാന്‍ യുഎസില്‍ നിന്ന് 10 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കറന്‍സി സഹായം തേടിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്ഇറാന്‍ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതില്‍ പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് അതിന്റെ നയതന്ത്ര നില ഉയര്‍ത്തുകയും വാഷിംഗ്ടണില്‍ നിന്നും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ തേടാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇസ്ലാമാബാദില്‍ ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന.

ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്തശിക്ഷ നൽകും, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്തശിക്ഷ നൽകും, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുവാക്കളുടെ ക്ഷേമത്തേക്കാളും ഭാവിയേക്കാളും പ്രധാനമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. യുവാക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സഹപാഠിയുടെ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു; തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി അറസ്റ്റില്‍

സഹപാഠിയുടെ മോര്‍ഫ് ചെയ്ത അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു; തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി അറസ്റ്റില്‍തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ മൂന്നാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ ആബേല്‍ ആണ് കേസിലെ പ്രതി. സഹപാഠിയുടെ അശ്ലീല രൂപത്തിലുള്ള കൃത്രിമ ചിത്രങ്ങള്‍ (മോര്‍ഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍) സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരായ ആരോപണം.

സംസ്ഥാനത്ത് 'സിദ്ധാര്‍ഥ് ആന്റി റാഗിങ് നിയമം' നടപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് 'സിദ്ധാര്‍ഥ് ആന്റി റാഗിങ് നിയമം' നടപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രിറാഗിങ് സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ അധികൃതരെ അറിയിക്കാന്‍ 'സിദ്ധാര്‍ഥ് ഡിസ്ട്രസ് ആപ്പ്' രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കി സിജെപി, രാത്രിയിൽ സമരവേദിക്ക് സമീപം സംഘർഷം, ലാത്തി ചാർജ്, കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു

പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കി സിജെപി, രാത്രിയിൽ സമരവേദിക്ക് സമീപം സംഘർഷം, ലാത്തി ചാർജ്, കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചുനീറ്റ് അടക്കമുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരം തുടരുന്നു. ക്രമക്കേടുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കണമെന്നതാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.